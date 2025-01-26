Салат с редькой, который исчезает первым со стола — идеальный рецепт

Этому салату с редькой все еще нет равных — заканчивается первым
Этот салат с редькой давно стал фаворитом на праздничных столах. Благодаря своей простоте, насыщенному вкусу и идеальному сочетанию ингредиентов, он исчезает первым и точно запоминается всем гостям.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- зеленая редька — 300 г;
- лук — 200 г;
- вареная курица — 120 г;
- зелень — 1/2 пучка;
- майонез, соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки;
Способ приготовления
Очистить редьку и натереть на крупной терке. Присолить, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы пустила сок. Отжать редьку, удалив лишний сок, чтобы убрать горечь и резкий запах.
Нарезать лук кубиком или полукольцами. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить лук на сильном огне до золотистого цвета в течение 10 минут.
Отварить курицу, нарезать ножом или разобрать на кусочки вручную. Нарезать зелень, по желанию использовать кинзу.
Смешать все ингредиенты в большой миске, заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов
Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.
Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.
Еще мы подавали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.
А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.
Читайте Новини.LIVE!