Салат с редькой, который исчезает первым со стола — идеальный рецепт

Белая редька. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с редькой давно стал фаворитом на праздничных столах. Благодаря своей простоте, насыщенному вкусу и идеальному сочетанию ингредиентов, он исчезает первым и точно запоминается всем гостям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

зеленая редька — 300 г;

лук — 200 г;

вареная курица — 120 г;

зелень — 1/2 пучка;

майонез, соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки;

Способ приготовления

Очистить редьку и натереть на крупной терке. Присолить, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы пустила сок. Отжать редьку, удалив лишний сок, чтобы убрать горечь и резкий запах.

Тертая редька. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать лук кубиком или полукольцами. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить лук на сильном огне до золотистого цвета в течение 10 минут.

Кусочки курицы. Фото: smachnenke.com.ua

Отварить курицу, нарезать ножом или разобрать на кусочки вручную. Нарезать зелень, по желанию использовать кинзу.

Жареный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты в большой миске, заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

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