Салат з редькою, який зникає першим зі столу — ідеальний рецепт

Біла редька. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із редькою давно став фаворитом на святкових столах. Завдяки своїй простоті, насиченому смаку та ідеальному поєднанню інгредієнтів, він зникає першим і точно запам’ятовується всім гостям.



Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

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зелена редька — 300 г;

цибуля — 200 г;

варена курка — 120 г;

зелень — 1/2 пучка;

майонез, сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити редьку та натерти на великій тертці. Присолити, перемішати та залишити на 10 хвилин, щоб пустила сік. Віджати редьку, видаливши зайвий сік, щоб прибрати гіркоту та різкий запах.

Терта редька. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати цибулю кубиком або півкільцями. Розігріти сковороду з олією та обсмажити цибулю на сильному вогні до золотистого кольору протягом 10 хвилин.

Шматочки курки. Фото: smachnenke.com.ua

Відварити курку, нарізати ножем або розібрати на шматочки вручну. Нарізати зелень, за бажанням використати кінзу.

Смажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти у великій мисці, заправити майонезом, додати сіль і перець за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

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