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Этому семейному рецепту 20 лет — салат из кабачков и риса на зиму

29 июня 2024 19:36
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Рецепт салата из кабачков и риса на зиму — пошаговое приготовление
Салат из кабачков и риса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Такой зимний салат из кабачков — отличная закуска и заготовка, чтобы использовать овощи не в сезон. Рецепт такого гарнира очень простой, поэтому обязательно попробуйте. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • кабачки 1 кг;
  • рис 200 г;
  • морковь 200 г; 
  • лук 200 г;
  • перец сладкий 2 шт.;
  • помидоры 350 г;
  • соль 1.5 ст. ложки;
  • сахар 2 ст. ложки;
  • чеснок 1 головка;
  • масло 120 мл;
  • уксус 9% 2 ст. ложки. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо мелко нарезать лук и натереть морковь. 

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь и лук обжарить до готовности. Также необходимо пропустить помидоры через мясорубку. Нарезать сладкий болгарский перец. Помидоры и перец добавить к моркови и луку. 

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Морковь и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пока готовится зажарка, необходимо сварить рис до полуготовности. Затем к овощам добавить мелко нарезанные кабачки. Все перемешать. Готовить 2-3 минуты и добавить чеснок, сахар и соль. 

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Добавление кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь добавляем рис, все перемешать. При необходимости добавить немного воды и уксус 9%. Все вместе готовить 10 минут. Если вы не желаете дополнительно стерилизовать банки вместе с салатом, тогда варите салат 20 минут и сразу закрывайте крышками. 

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Рис и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат разложить по банкам. Расставить банки в большую кастрюлю для стерилизации. 

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Рис и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки стерилизовать с момента закипания 10 минут. 

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с самым простым, проверенным годами рецепт вкусных квашеных огурцов — холодный способ.

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