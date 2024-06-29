Рецепт салата из кабачков и риса на зиму — пошаговое приготовление

Этому семейному рецепту 20 лет — салат из кабачков и риса на зиму
Такой зимний салат из кабачков — отличная закуска и заготовка, чтобы использовать овощи не в сезон. Рецепт такого гарнира очень простой, поэтому обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- кабачки 1 кг;
- рис 200 г;
- морковь 200 г;
- лук 200 г;
- перец сладкий 2 шт.;
- помидоры 350 г;
- соль 1.5 ст. ложки;
- сахар 2 ст. ложки;
- чеснок 1 головка;
- масло 120 мл;
- уксус 9% 2 ст. ложки.
Способ приготовления
Сначала необходимо мелко нарезать лук и натереть морковь.
Морковь и лук обжарить до готовности. Также необходимо пропустить помидоры через мясорубку. Нарезать сладкий болгарский перец. Помидоры и перец добавить к моркови и луку.
Пока готовится зажарка, необходимо сварить рис до полуготовности. Затем к овощам добавить мелко нарезанные кабачки. Все перемешать. Готовить 2-3 минуты и добавить чеснок, сахар и соль.
Теперь добавляем рис, все перемешать. При необходимости добавить немного воды и уксус 9%. Все вместе готовить 10 минут. Если вы не желаете дополнительно стерилизовать банки вместе с салатом, тогда варите салат 20 минут и сразу закрывайте крышками.
Салат разложить по банкам. Расставить банки в большую кастрюлю для стерилизации.
Банки стерилизовать с момента закипания 10 минут.
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