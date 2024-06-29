Рецепт салата из кабачков и риса на зиму — пошаговое приготовление

Салат из кабачков и риса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такой зимний салат из кабачков — отличная закуска и заготовка, чтобы использовать овощи не в сезон. Рецепт такого гарнира очень простой, поэтому обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

кабачки 1 кг;

рис 200 г;

морковь 200 г;

лук 200 г;

перец сладкий 2 шт.;

помидоры 350 г;

соль 1.5 ст. ложки;

сахар 2 ст. ложки;

чеснок 1 головка;

масло 120 мл;

уксус 9% 2 ст. ложки.

Способ приготовления

Сначала необходимо мелко нарезать лук и натереть морковь.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь и лук обжарить до готовности. Также необходимо пропустить помидоры через мясорубку. Нарезать сладкий болгарский перец. Помидоры и перец добавить к моркови и луку.

Морковь и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пока готовится зажарка, необходимо сварить рис до полуготовности. Затем к овощам добавить мелко нарезанные кабачки. Все перемешать. Готовить 2-3 минуты и добавить чеснок, сахар и соль.

Добавление кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь добавляем рис, все перемешать. При необходимости добавить немного воды и уксус 9%. Все вместе готовить 10 минут. Если вы не желаете дополнительно стерилизовать банки вместе с салатом, тогда варите салат 20 минут и сразу закрывайте крышками.

Рис и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат разложить по банкам. Расставить банки в большую кастрюлю для стерилизации.

Рис и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки стерилизовать с момента закипания 10 минут.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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