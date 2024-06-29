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Цьому сімейному рецепту 20 років — салат з кабачків та рису на зиму

29 червня 2024 19:36
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Рецепт салату з кабачків та рису на зиму – покрокове приготування
Салат з кабачків та рису. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Такий зимовий салат із кабачків — чудова закуска та заготівля, щоб використовувати овочі не в сезон. Рецепт такого гарніру дуже простий, тому обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • кабачки 1 кг;
  • рис 200 г;
  • морква 200 г;
  • цибуля 200 г;
  • перець солодкий 2 шт.;
  • помідори 350 г;
  • сіль 1.5 ст. ложки;
  • цукор 2 ст. ложки;
  • часник 1 головка;
  • олія 120 мл;
  • оцет 9% 2 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно дрібно нарізати цибулю та натерти моркву.

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву та цибулю обсмажити до готовності. Також потрібно пропустити помідори через м'ясорубку. Нарізати солодкий перець болгарський. Помідори та перець додати до моркви та цибулі.

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поки готується засмажка, необхідно зварити рис до напівготовності. Потім до овочів додати дрібно нарізані кабачки. Все перемішати. Готувати 2-3 хвилини і додати часник, цукор та сіль.

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Додавання кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер додаємо рис, все перемішати. За необхідності додати трохи води та оцет 9%. Все разом готувати 10 хвилин. Якщо ви не бажаєте додатково стерилізувати банки разом із салатом, тоді варіть салат 20 хвилин та одразу закривайте кришками.

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Рис та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат розкласти по банкам. Розставити банки у велику каструлю для стерилізації.

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Рис та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки стерилізувати з моменту закипання 10 хвилин.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитися з найпростішим, перевіреним роками рецептом смачних квашених огірків — холодним способом.

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