Рецепт салату з кабачків та рису на зиму – покрокове приготування

Салат з кабачків та рису. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такий зимовий салат із кабачків — чудова закуска та заготівля, щоб використовувати овочі не в сезон. Рецепт такого гарніру дуже простий, тому обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

кабачки 1 кг;

рис 200 г;

морква 200 г;

цибуля 200 г;

перець солодкий 2 шт.;

помідори 350 г;

сіль 1.5 ст. ложки;

цукор 2 ст. ложки;

часник 1 головка;

олія 120 мл;

оцет 9% 2 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно дрібно нарізати цибулю та натерти моркву.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву та цибулю обсмажити до готовності. Також потрібно пропустити помідори через м'ясорубку. Нарізати солодкий перець болгарський. Помідори та перець додати до моркви та цибулі.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поки готується засмажка, необхідно зварити рис до напівготовності. Потім до овочів додати дрібно нарізані кабачки. Все перемішати. Готувати 2-3 хвилини і додати часник, цукор та сіль.

Додавання кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер додаємо рис, все перемішати. За необхідності додати трохи води та оцет 9%. Все разом готувати 10 хвилин. Якщо ви не бажаєте додатково стерилізувати банки разом із салатом, тоді варіть салат 20 хвилин та одразу закривайте кришками.

Рис та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат розкласти по банкам. Розставити банки у велику каструлю для стерилізації.

Рис та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки стерилізувати з моменту закипання 10 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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