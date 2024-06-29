Рецепт салату з кабачків та рису на зиму – покрокове приготування

Цьому сімейному рецепту 20 років — салат з кабачків та рису на зиму
Такий зимовий салат із кабачків — чудова закуска та заготівля, щоб використовувати овочі не в сезон. Рецепт такого гарніру дуже простий, тому обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- кабачки 1 кг;
- рис 200 г;
- морква 200 г;
- цибуля 200 г;
- перець солодкий 2 шт.;
- помідори 350 г;
- сіль 1.5 ст. ложки;
- цукор 2 ст. ложки;
- часник 1 головка;
- олія 120 мл;
- оцет 9% 2 ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно дрібно нарізати цибулю та натерти моркву.
Моркву та цибулю обсмажити до готовності. Також потрібно пропустити помідори через м'ясорубку. Нарізати солодкий перець болгарський. Помідори та перець додати до моркви та цибулі.
Поки готується засмажка, необхідно зварити рис до напівготовності. Потім до овочів додати дрібно нарізані кабачки. Все перемішати. Готувати 2-3 хвилини і додати часник, цукор та сіль.
Тепер додаємо рис, все перемішати. За необхідності додати трохи води та оцет 9%. Все разом готувати 10 хвилин. Якщо ви не бажаєте додатково стерилізувати банки разом із салатом, тоді варіть салат 20 хвилин та одразу закривайте кришками.
Салат розкласти по банкам. Розставити банки у велику каструлю для стерилізації.
Банки стерилізувати з моменту закипання 10 хвилин.
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