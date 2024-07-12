Рецепт вкусной цветной капусты фри в кляре – пошаговое приготовление

Цветная капуста фри. Фото: YouTube @panfartuh

Очень удачный рецепт приготовления цветной капусты. Обязательно попробуйте такое блюдо, и убедитесь в том, что оно очень вкусное и понравится каждому.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

цветная капуста;

мука;

яйца 1-2 шт.;

панировочные сухари;

соль и специи.

Для соуса:

сметана 100 г;

дижонская горчица 1 ч.л.;

сок лимона.

Способ приготовления

Цветную капусту промыть и разобрать на небольшие соцветия.

Приготовление кляра. Фото: YouTube @panfartuh

Взбить с солью и специями яйца. Добавить соль и специи в муку.

Цветная капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Капусту обвалять в муке, в яйце и в панировочных сухарях. Жарить до золотой корочки в большом количестве растительного масла.

Цветная капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Выложить на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Цветная капуста. Фото: YouTube @panfartuh

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