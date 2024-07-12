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Цветная капуста фри — вкусный и простой рецепт капусты в кляре

12 июля 2024 17:34
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт вкусной цветной капусты фри в кляре – пошаговое приготовление
Цветная капуста фри. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Очень удачный рецепт приготовления цветной капусты. Обязательно попробуйте такое блюдо, и убедитесь в том, что оно очень вкусное и понравится каждому.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • цветная капуста;
  • мука;
  • яйца 1-2 шт.;
  • панировочные сухари;
  • соль и специи.

Для соуса:

  • сметана 100 г;
  • дижонская горчица 1 ч.л.;
  • сок лимона.

Способ приготовления

Цветную капусту промыть и разобрать на небольшие соцветия.

рецепт приготовления цветной капусты
Приготовление кляра. Фото: YouTube @panfartuh

Взбить с солью и специями яйца. Добавить соль и специи в муку.

рецепт приготовления цветной капусты фри
Цветная капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Капусту обвалять в муке, в яйце и в панировочных сухарях. Жарить до золотой корочки в большом количестве растительного масла.

быстрый рецепт приготовления цветной капусты
Цветная капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Выложить на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

вкусный рецепт приготовления цветной капусты
Цветная капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайконом.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

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