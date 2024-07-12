Рецепт вкусной цветной капусты фри в кляре – пошаговое приготовление

Цветная капуста фри — вкусный и простой рецепт капусты в кляре
Очень удачный рецепт приготовления цветной капусты. Обязательно попробуйте такое блюдо, и убедитесь в том, что оно очень вкусное и понравится каждому.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- цветная капуста;
- мука;
- яйца 1-2 шт.;
- панировочные сухари;
- соль и специи.
Для соуса:
- сметана 100 г;
- дижонская горчица 1 ч.л.;
- сок лимона.
Способ приготовления
Цветную капусту промыть и разобрать на небольшие соцветия.
Взбить с солью и специями яйца. Добавить соль и специи в муку.
Капусту обвалять в муке, в яйце и в панировочных сухарях. Жарить до золотой корочки в большом количестве растительного масла.
Выложить на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.
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