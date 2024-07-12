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Цвітна капуста фрі — смачний та простий рецепт капусти в клярі

12 липня 2024 17:34
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт смачної цвітної капусти фрі в клярі — покрокове приготування
Цвітна капуста фрі. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дуже вдалий рецепт приготування цвітної капусти. Обов'язково спробуйте таку страву, переконайтеся в тому, що вона дуже смачна й сподобається кожному. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • цвітна капуста;
  • борошно;
  • яйця 1-2 шт;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль та спеції. 

Для соусу: 

  • сметана 100 г;
  • діжонська гірчиця 1 ч.л;
  • сік лимона. 

Спосіб приготування 

Цвітну капусту помити і розібрати на невеликі суцвіття.

рецепт приготування цвітної капусти
Приготування кляра. Фото: YouTube @panfartuh

Збити з сіллю та спеціями яйця. Додати сіль та спецій у борошно.

рецепт приготування цвітної капусти фрі
Цвітна капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Капусту обкачати у борошні, у яйце і в панірувальних сухарях. Смажити до золотої скоринки у великій кількості олії.

швидкий рецепт приготування цвітної капусти
Цвітна капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Забирати на паперові рушники, щоб стекла зайва олія.

смачний рецепт приготування цвітної капусти
Цвітна капуста. Фото: YouTube @panfartuh

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їжа рецепти лайфхаки Вечеря цвітна капуста

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