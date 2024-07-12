Рецепт смачної цвітної капусти фрі в клярі — покрокове приготування

Цвітна капуста фрі. Фото: YouTube @panfartuh

Дуже вдалий рецепт приготування цвітної капусти. Обов'язково спробуйте таку страву, переконайтеся в тому, що вона дуже смачна й сподобається кожному.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

цвітна капуста;

борошно;

яйця 1-2 шт;

панірувальні сухарі;

сіль та спеції.

Для соусу:

сметана 100 г;

діжонська гірчиця 1 ч.л;

сік лимона.

Спосіб приготування

Цвітну капусту помити і розібрати на невеликі суцвіття.

Приготування кляра. Фото: YouTube @panfartuh

Збити з сіллю та спеціями яйця. Додати сіль та спецій у борошно.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Капусту обкачати у борошні, у яйце і в панірувальних сухарях. Смажити до золотої скоринки у великій кількості олії.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @panfartuh

Забирати на паперові рушники, щоб стекла зайва олія.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @panfartuh

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