Рецепт смачної цвітної капусти фрі в клярі — покрокове приготування

Цвітна капуста фрі — смачний та простий рецепт капусти в клярі
Дуже вдалий рецепт приготування цвітної капусти. Обов'язково спробуйте таку страву, переконайтеся в тому, що вона дуже смачна й сподобається кожному.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста;
- борошно;
- яйця 1-2 шт;
- панірувальні сухарі;
- сіль та спеції.
Для соусу:
- сметана 100 г;
- діжонська гірчиця 1 ч.л;
- сік лимона.
Спосіб приготування
Цвітну капусту помити і розібрати на невеликі суцвіття.
Збити з сіллю та спеціями яйця. Додати сіль та спецій у борошно.
Капусту обкачати у борошні, у яйце і в панірувальних сухарях. Смажити до золотої скоринки у великій кількості олії.
Забирати на паперові рушники, щоб стекла зайва олія.
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