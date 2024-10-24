Цветная капуста под сырным соусом — вкусный гарнир для осеннего ужина
Цветная капуста под сырным соусом — это не только вкусно, но и полезно. Такой гарнир идеально дополнит ваши любимые блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Друзья по вкусу.
Вам понадобится:
- 700-800 г цветной капусты;
- 40 г сливочного масла;
- 40 г муки;
- 500 г холодного молока;
- соль, перец, мускатный орех по вкусу;
- 150 г сыра.
Способ приготовления
Цветную капусту нужно сварить в подсоленной воде в течение 6 минут.
Для соуса растопить сливочное масло, в масло добавить муку, перемешать. Масса должна сменить цвет на белый. В этот момент добавить холодное молоко. Постоянно помешивая, варить до загустения. Добавить соль, перец и мускатный орех.
Когда начнут появляться пузырьки, снять с огня. В горячую массу добавить тертый сыр.
Форму для запекания смазать маслом, порезать капусту и выложить, добавить соус. Сделать так несколько слоев. Сверху посыпать тертым сыром. Запекать при 180 ºС в течение 15 минут.
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