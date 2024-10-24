Цветная капуста под сырным соусом — вкусный гарнир для осеннего ужина

Цветная капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Цветная капуста под сырным соусом — это не только вкусно, но и полезно. Такой гарнир идеально дополнит ваши любимые блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Друзья по вкусу.

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Вам понадобится:

700-800 г цветной капусты;

40 г сливочного масла;

40 г муки;

500 г холодного молока;

соль, перец, мускатный орех по вкусу;

150 г сыра.

Способ приготовления

Цветную капусту нужно сварить в подсоленной воде в течение 6 минут.

Цветная капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Для соуса растопить сливочное масло, в масло добавить муку, перемешать. Масса должна сменить цвет на белый. В этот момент добавить холодное молоко. Постоянно помешивая, варить до загустения. Добавить соль, перец и мускатный орех.

Приготовление соуса. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Когда начнут появляться пузырьки, снять с огня. В горячую массу добавить тертый сыр.

Добавление сыра. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Форму для запекания смазать маслом, порезать капусту и выложить, добавить соус. Сделать так несколько слоев. Сверху посыпать тертым сыром. Запекать при 180 ºС в течение 15 минут.

Цветная капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

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