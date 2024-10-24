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Цвітна капуста під сирним соусом — смачний гарнір для осінньої вечері

24 жовтня 2024 12:11
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Цвітна капуста під сирним соусом — смачний гарнір для осінньої вечері
Цвітна капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Цвітна капуста під сирним соусом — це не тільки смачно, але й корисно. Такий гарнір ідеально доповнить ваші улюблені страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Друзі за смаком

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Вам знадобиться: 

  • 700-800 г цвітної капусти;
  • 40 г вершкового масла;
  • 40 г борошна;
  • 500 г холодного молока;
  • сіль, перець, мускатний горіх за смаком;
  • 150 г твердого сиру. 

Спосіб приготування 

Цвітну капусту потрібно зварити в підсоленій воді протягом шести хвилин.  

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Цвітна капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Для соусу розтопити вершкове масло, до масла додати борошно, перемішати. Маса повинна змінити колір на білий. В цей момент додати холодне молоко. Постійно помішуючи, варити до загустіння. Додати сіль, перець та мускатний горіх. 

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Приготування соусу. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Коли почнуть з'являтися бульбашки, зняти з вогню. В гарячу масу додати тертий сир. 

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Додавання сиру. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Форму для запікання змастити маслом, нарізати капусту та викласти, додати соус. Зробити таким чином кілька шарів. Зверху посипати тертим сиром. Запікати при 180 ºС протягом 15 хвилин. 

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Цвітна капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

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