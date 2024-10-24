Цвітна капуста під сирним соусом — смачний гарнір для осінньої вечері

Цвітна капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Цвітна капуста під сирним соусом — це не тільки смачно, але й корисно. Такий гарнір ідеально доповнить ваші улюблені страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Друзі за смаком.

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Вам знадобиться:

700-800 г цвітної капусти;

40 г вершкового масла;

40 г борошна;

500 г холодного молока;

сіль, перець, мускатний горіх за смаком;

150 г твердого сиру.

Спосіб приготування

Цвітну капусту потрібно зварити в підсоленій воді протягом шести хвилин.

Цвітна капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Для соусу розтопити вершкове масло, до масла додати борошно, перемішати. Маса повинна змінити колір на білий. В цей момент додати холодне молоко. Постійно помішуючи, варити до загустіння. Додати сіль, перець та мускатний горіх.

Приготування соусу. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Коли почнуть з'являтися бульбашки, зняти з вогню. В гарячу масу додати тертий сир.

Додавання сиру. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

Форму для запікання змастити маслом, нарізати капусту та викласти, додати соус. Зробити таким чином кілька шарів. Зверху посипати тертим сиром. Запікати при 180 ºС протягом 15 хвилин.

Цвітна капуста. Фото: скриншот YouTube @Friends.according.to.taste_

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