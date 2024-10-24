Цвітна капуста під сирним соусом — смачний гарнір для осінньої вечері
Цвітна капуста під сирним соусом — це не тільки смачно, але й корисно. Такий гарнір ідеально доповнить ваші улюблені страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Друзі за смаком.
Вам знадобиться:
- 700-800 г цвітної капусти;
- 40 г вершкового масла;
- 40 г борошна;
- 500 г холодного молока;
- сіль, перець, мускатний горіх за смаком;
- 150 г твердого сиру.
Спосіб приготування
Цвітну капусту потрібно зварити в підсоленій воді протягом шести хвилин.
Для соусу розтопити вершкове масло, до масла додати борошно, перемішати. Маса повинна змінити колір на білий. В цей момент додати холодне молоко. Постійно помішуючи, варити до загустіння. Додати сіль, перець та мускатний горіх.
Коли почнуть з'являтися бульбашки, зняти з вогню. В гарячу масу додати тертий сир.
Форму для запікання змастити маслом, нарізати капусту та викласти, додати соус. Зробити таким чином кілька шарів. Зверху посипати тертим сиром. Запікати при 180 ºС протягом 15 хвилин.
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