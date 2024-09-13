Турецкая аджика мухамара за 5 минут – пошаговый рецепт

Турецкая аджика. Фото: Скриншот YouTube @food_in_israel

Турецкая аджика мухамара — это настоящая находка для любителей пикантных и ароматных блюд! Ее можно приготовить всего через пять минут. Попробуйте этот супер ароматный рецепт и он точно займет почетное место среди ваших любимых закусок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Эда в Израиле.

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Вам понадобится:

сладкий перец + острый перец 750 г;

грецкие орехи 100 г;

панировочные сухари 50 г;

чеснок 2 зубка;

гранатовый сироп 4 ст.л;

лимонный сок 2 ст.л;

томатная паста 1 ст.л;

зира молотая 1 ч.л;

паприка сладкая 2 ч.л;

оливковое масло 5 ст.л;

соль;

петрушка для подачи.

Способ приготовления

Сладкие и острые перцы положить на противень, добавить немного растительного масла и поставить в духовку на 10 минут при 250 ºС. Далее нужно снять шкурку.

Острый перец. Фото: Скриншот YouTube @food_in_israel

В кастрюлю добавить измельченные грецкие орехи, панировочные сухари, сок лимона, зиру и молотую паприку. Затем добавить перцы, гранатовый сироп, томатную пасту и 3 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление аджики. Фото: Скриншот YouTube @food_in_israel

Всю эту массу измельчить в блендере. Также в конце добавить измельченный чеснок. Подавать как закуску. Также можно добавить еще оливковое масло.

Турецкая аджика. Фото: Скриншот YouTube @food_in_israel

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.