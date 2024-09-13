Турецька аджика мухамара за 5 хвилин – покроковий рецепт

Турецька аджика. Фото: Скріншот YouTube @food_in_israel

Турецька аджика мухамара — це справжня нахідка для любителів пікантних та ароматних страв! Її можна приготувати лише за п'ять хвилин. Спробуйте цей супер ароматний рецепт, і він точно займе почесне місце серед ваших улюблених закусок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Еда в Израиле.

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Вам понадобится:

сладкий перец + острый перец 750 г;

грецкие орехи 100 г;

панировочные сухари 50 г;

чеснок 2 зубка;

гранатовый сироп 4 ст.л;

лимонный сок 2 ст.л;

томатная паста 1 ст.л;

зира молотая 1 ч.л;

паприка сладкая 2 ч.л;

оливковое масло 5 ст.л;

соль;

петрушка для подачи.

Способ приготовления

Солодкі та гострі перці покласти на деко, додати трохи рослинної олії та поставити в духовку на 10 хвилин при 250 ºС. Далі потрібно зняти шкірку.

Гострий перець. Фото: Скріншот YouTube @food_in_israel

В кастрюлю додати подрібнені волоські горіхи, панірувальні сухарі, сік лимона, зиру та молоту паприку. Потім додати перці, гранатовий сироп, томатну пасту та 3 столові ложки оливкової олії.

Приготування аджики. Фото: Скріншот YouTube @food_in_israel

Всю цю массу подрібнити в блендері. Також в кінці додати подрібнений часник. Подавати, як закуску. Також можна додати ще оливкової олії.

Турецька аджика. Фото: Скріншот YouTube @food_in_israel

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак — як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.