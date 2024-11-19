Турецкое тесто для булочек – пошаговый рецепт к чаю

Булочки к чаю. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите удивить родных невероятной выпечкой? "Турецкое тесто" станет вашей любимой основой для создания вкуснейших булочек к чаю. Простой рецепт, нежная текстура и неповторимый аромат сделают эти булочки звездой вашего стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

теплое молоко 250 мл.;

дрожжи сухие 6 г;

сахар 3 ст. л.;

масло 50 мл.;

2 яйца;

соль 0,5 ч. л.;

мука 500 г.

Для начинки:

яблоки 600 г;

сахар 60 г;

сливочное масло 50 г;

корица 0,5 ч. л.

Для крема:

1 яйцо;

сахар 75-80 г;

крахмал 1 ст. л.;

молоко 250 мл.;

сливочное масло 50 г;

ванилин по вкусу.

Способ приготовления

Смешайте теплое молоко с сухими дрожжами и сахаром. Добавить масло, яйца, соль и перемешать. В два этапа добавить просеянную муку и замесить тесто руками. Переложить тесто, накрыть пленкой и оставить на 60 минут.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить от кожуры и порезать кубиками. Выложить яблоки на сковороду, добавить сахар, кусочек масла и корицу. Поставить на огонь, постоянно помешивая, довести до золотистого цвета. Переложить в миску и охладить.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю с толстым дном разбить яйцо, добавить сахар, хорошо перемешать миксером до посветления массы. Добавить крахмал и молоко, перемешать. Поставить на огонь, постоянно помешивая, до загустения массы. Убрать с огня, в еще горячий крем добавить кусочек мягкого масла и перемешать до растворения. И также смешать с ванилином. Переложить в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

Крем для булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки и выложить начинку. Защепить булочки лодочкой. Выложить на форму для выпечки застеленную пергаментом. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить на 20 минут.

Булочки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать взбитым желтком с молоком. Крем переложить в кондитерский мешок и нарисовать полоски на булочках. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 25 минут.

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