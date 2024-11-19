Турецкое тесто для булочек – пошаговый рецепт к чаю

"Турецкое тесто" — булочки к чаю, вкуснее сложно найти
Хотите удивить родных невероятной выпечкой? "Турецкое тесто" станет вашей любимой основой для создания вкуснейших булочек к чаю. Простой рецепт, нежная текстура и неповторимый аромат сделают эти булочки звездой вашего стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- теплое молоко 250 мл.;
- дрожжи сухие 6 г;
- сахар 3 ст. л.;
- масло 50 мл.;
- 2 яйца;
- соль 0,5 ч. л.;
- мука 500 г.
Для начинки:
- яблоки 600 г;
- сахар 60 г;
- сливочное масло 50 г;
- корица 0,5 ч. л.
Для крема:
- 1 яйцо;
- сахар 75-80 г;
- крахмал 1 ст. л.;
- молоко 250 мл.;
- сливочное масло 50 г;
- ванилин по вкусу.
Способ приготовления
Смешайте теплое молоко с сухими дрожжами и сахаром. Добавить масло, яйца, соль и перемешать. В два этапа добавить просеянную муку и замесить тесто руками. Переложить тесто, накрыть пленкой и оставить на 60 минут.
Яблоки очистить от кожуры и порезать кубиками. Выложить яблоки на сковороду, добавить сахар, кусочек масла и корицу. Поставить на огонь, постоянно помешивая, довести до золотистого цвета. Переложить в миску и охладить.
В кастрюлю с толстым дном разбить яйцо, добавить сахар, хорошо перемешать миксером до посветления массы. Добавить крахмал и молоко, перемешать. Поставить на огонь, постоянно помешивая, до загустения массы. Убрать с огня, в еще горячий крем добавить кусочек мягкого масла и перемешать до растворения. И также смешать с ванилином. Переложить в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки и выложить начинку. Защепить булочки лодочкой. Выложить на форму для выпечки застеленную пергаментом. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить на 20 минут.
Смазать взбитым желтком с молоком. Крем переложить в кондитерский мешок и нарисовать полоски на булочках. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 25 минут.
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