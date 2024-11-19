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"Турецкое тесто" — булочки к чаю, вкуснее сложно найти

19 ноября 2024 03:21
Марина Евтягина - Редактор
Турецкое тесто для булочек – пошаговый рецепт к чаю
Булочки к чаю. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите удивить родных невероятной выпечкой? "Турецкое тесто" станет вашей любимой основой для создания вкуснейших булочек к чаю. Простой рецепт, нежная текстура и неповторимый аромат сделают эти булочки звездой вашего стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • теплое молоко 250 мл.;
  • дрожжи сухие 6 г;
  • сахар 3 ст. л.;
  • масло 50 мл.;
  • 2 яйца;
  • соль 0,5 ч. л.;
  • мука 500 г.

Для начинки:

  • яблоки 600 г;
  • сахар 60 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • корица 0,5 ч. л.

Для крема:

  • 1 яйцо;
  • сахар 75-80 г;
  • крахмал 1 ст. л.;
  • молоко 250 мл.;
  • сливочное масло 50 г;
  • ванилин по вкусу.

Способ приготовления

Смешайте теплое молоко с сухими дрожжами и сахаром. Добавить масло, яйца, соль и перемешать. В два этапа добавить просеянную муку и замесить тесто руками. Переложить тесто, накрыть пленкой и оставить на 60 минут.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить от кожуры и порезать кубиками. Выложить яблоки на сковороду, добавить сахар, кусочек масла и корицу. Поставить на огонь, постоянно помешивая, довести до золотистого цвета. Переложить в миску и охладить.

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Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюлю с толстым дном разбить яйцо, добавить сахар, хорошо перемешать миксером до посветления массы. Добавить крахмал и молоко, перемешать. Поставить на огонь, постоянно помешивая, до загустения массы. Убрать с огня, в еще горячий крем добавить кусочек мягкого масла и перемешать до растворения. И также смешать с ванилином. Переложить в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

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Крем для булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт, вырезать кружочки и выложить начинку. Защепить булочки лодочкой. Выложить на форму для выпечки застеленную пергаментом. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить на 20 минут.

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Булочки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать взбитым желтком с молоком. Крем переложить в кондитерский мешок и нарисовать полоски на булочках. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС примерно 25 минут.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

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