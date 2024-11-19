Турецьке тісто для булочок — покроковий рецепт до чаю

Булочки до чаю. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете здивувати рідних неймовірною випічкою? "Турецьке тісто" стане вашою улюбленою основою для створення найсмачніших булочок до чаю. Простий рецепт, ніжна текстура та неповторний аромат зроблять ці булочки зіркою вашого столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

тепле молоко 250 мл.;

дріжджі сухі 6 г;

цукор 3 ст. л.;

олія 50 мл.;

2 яйця;

сіль 0,5 ч. л.;

борошно 500 г.

Для начинки:

яблука 600 г;

цукор 60 г;

вершкове масло 50 г;

кориця 0,5 ч. л.

Для крема:

1 яйце;

цукор 75-80 г;

крохмаль 1 ст. л.;

молоко 250 мл.;

вершкове масло 50 г;

ванілін за смаком.

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко з сухими дріжджами та цукром. Додати олію, яйця, сіль та перемішати. В два етапи додати просіяне борошно і замісити тісто руками. Перекласти тісто, накрити харчовою плівкою та залишити на 60 хвилин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити від шкірки та нарізати кубиками. Викласти яблука на сковорідку, додати цукор, шматочок масла і корицю. Поставити на вогонь, постійно помішуючи, довести до золотистого кольору. Перекласти у миску і охолодити.

Тісто й начинка. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю з товстим дном розбити яйце, додати цукор, перемішати добре міксером до посвітління маси. Додати крохмаль і молоко, перемішати. Поставити на вогонь, постійно помішуючи, до загустіння маси. Прибрати з вогню, у ще гарячий крем додати шматочок м’якого масла і перемішати до розчинення. І також змішати з ваніліном. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт та залишити охолоджуватись.

Крем для булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто у пласт, вирізати кружечки і викласти начинку. Защепити булочки човником. Викласти булочки на форму для випікання застелену пергаментом. Накрити рушником чи харчовою плівкою та залишити на 20 хвилин.

Булочки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити збитим жовтком з молоком. Крем перекласти у кондитерський мішок та намалювати смужки на булочках. Випікати у розігрітій духовці до 180 ºС приблизно 25 хвилин.

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