Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow "Турецьке тісто" — булочки до чаю, смачніше складно знайти arrow

"Турецьке тісто" — булочки до чаю, смачніше складно знайти

19 листопада 2024 03:21
Марина Євтягіна - Редактор
Турецьке тісто для булочок — покроковий рецепт до чаю
Булочки до чаю. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете здивувати рідних неймовірною випічкою? "Турецьке тісто" стане вашою улюбленою основою для створення найсмачніших булочок до чаю. Простий рецепт, ніжна текстура та неповторний аромат зроблять ці булочки зіркою вашого столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • тепле молоко 250 мл.;
  • дріжджі сухі 6 г;
  • цукор 3 ст. л.;
  • олія 50 мл.;
  • 2 яйця;
  • сіль 0,5 ч. л.;
  • борошно 500 г.

Для начинки: 

  • яблука 600 г;
  • цукор 60 г;
  • вершкове масло 50 г;
  • кориця 0,5 ч. л.

Для крема:

  • 1 яйце;
  • цукор 75-80 г;
  • крохмаль 1 ст. л.;
  • молоко 250 мл.;
  • вершкове масло 50 г;
  • ванілін за смаком.

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко з сухими дріжджами та цукром. Додати олію, яйця, сіль та перемішати. В два етапи додати просіяне борошно і замісити тісто руками. Перекласти тісто, накрити харчовою плівкою та залишити на 60 хвилин.

null
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити від шкірки та нарізати кубиками. Викласти яблука на сковорідку, додати цукор, шматочок масла і корицю. Поставити на вогонь, постійно помішуючи, довести до золотистого кольору. Перекласти у миску і охолодити.

null
Тісто й начинка. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлю з товстим дном розбити яйце, додати цукор,  перемішати добре міксером до посвітління маси. Додати крохмаль і молоко, перемішати. Поставити на вогонь, постійно помішуючи, до загустіння маси. Прибрати з вогню, у ще гарячий крем додати шматочок м’якого масла і перемішати до розчинення. І також змішати з ваніліном. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт та залишити охолоджуватись.

null
Крем для булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто у пласт, вирізати кружечки і викласти начинку. Защепити булочки човником. Викласти булочки на форму для випікання застелену пергаментом. Накрити рушником чи харчовою плівкою та залишити на 20 хвилин. 

null
Булочки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити збитим жовтком з молоком. Крем перекласти у кондитерський мішок та намалювати смужки на булочках. Випікати у розігрітій духовці до 180 ºС приблизно 25 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

рецепти десерт булочки пиріг до чаю тісто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

04:00 В Абхазії мініреволюція — "президент" склав повноваження

03:50 Три пункти перемоги — Борис Джонсон має свій план для України

03:26 У війську потрібні SMM-фахівці — вакансія в "Азов"

03:11 Збільшиться у десять разів — скільки підкріплень КНДР дасть РФ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

02:35 Багатоповерхівку Глухова протаранив "Шахед" — під завалами люди

01:50 Твір бійця ЗСУ потрапив в рейтинг The Telegraph — про що книга

01:32 Жителька Львівщини публікувала пропаганду СРСР — що вирішив суд

01:30 Ветеран АТО запропонував змінити підхід до мобілізації

00:54 Забути про НАТО та поступки Путіну — що Захід пропонує на замість

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

04:00 В Абхазії мініреволюція — "президент" склав повноваження

03:50 Три пункти перемоги — Борис Джонсон має свій план для України

03:26 У війську потрібні SMM-фахівці — вакансія в "Азов"

03:11 Збільшиться у десять разів — скільки підкріплень КНДР дасть РФ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

02:35 Багатоповерхівку Глухова протаранив "Шахед" — під завалами люди

01:50 Твір бійця ЗСУ потрапив в рейтинг The Telegraph — про що книга

01:32 Жителька Львівщини публікувала пропаганду СРСР — що вирішив суд

01:30 Ветеран АТО запропонував змінити підхід до мобілізації

00:54 Забути про НАТО та поступки Путіну — що Захід пропонує на замість

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам