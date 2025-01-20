Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Тушеная капуста с мясом — рецепт с "секретным" соусом arrow

Тушеная капуста с мясом — рецепт с "секретным" соусом

20 января 2025 20:43
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить тушеную капусту с мясом — рецепт с секретным соусом, который покорит всех
Тушеная капуста с мясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Тушеная капуста с мясом — это классика, которую можно сделать еще вкуснее благодаря "секретному" соусу. Простой, ароматный рецепт. Попробуйте приготовить это блюдо, которое покоряет сердца.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 700 г;
  • мясо — 400-500 г;
  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • томатная паста — 1,5 ст. л.;
  • соль;
  • перец;
  • хмели-сунели.

Для соуса:

  • сметана — 250 г;
  • укроп — по вкусу;
  • кавказская аджика — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать мясо на куски размером с орех. Нагреть масло в чугунной посуде, выкладывать мясо, когда масло разогреется. Поджарить мясо до золотистого цвета со всех сторон.

тушеная капуста с мясом
Мясо на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить кубиками нарезанный лук и натертую морковь. Уменьшить огонь до среднего и готовить 5 минут, периодически помешивая.

вкусная тушеная капуста с мясом
Лук и капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить капусту, тушить 30 минут, помешивая каждые 5 минут. Добавить томатную пасту, тщательно перемешать и готовить еще 2-3 минуты.

приготовление тушеная капуста с мясом
Тертая морковь. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить соль, перец и специи. Перемешать и оставить тушить еще 5 минут.

рецепт тушеной капуста с мясом
Тушеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп и аджику.

Ранее мы писали, когда квасить капусту в декабре 2024 года по лунному календарю.

Еще мы рассказывали, как понять, что квашеная капуста испортилась — главные признаки.

Еще мы писали о том о 100%-ном способе — как определить, подходит ли капуста для квашения.

 

рецепты мясо Ужин тушеная капуста гарнир

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

22:02 Имеют ли право отбирать телефоны в учебных центрах ВСУ

21:50 Буяльский считает матч с Галатасараем битвой за престиж Динамо

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:46 Речь Трампа — что сказал о войне и упомянул ли Украину

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

21:33 Куда не возьмут работать мужчин без БОВП — ответ МОУ

21:19 В Украине завтра потеплеет — где будет самая высокая температура

21:07 Волкер назвал главную цель Трампа в отношении Украины

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

22:02 Имеют ли право отбирать телефоны в учебных центрах ВСУ

21:50 Буяльский считает матч с Галатасараем битвой за престиж Динамо

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:46 Речь Трампа — что сказал о войне и упомянул ли Украину

21:33 Куда не возьмут работать мужчин без БОВП — ответ МОУ

21:19 В Украине завтра потеплеет — где будет самая высокая температура

21:07 Волкер назвал главную цель Трампа в отношении Украины

20:56 Сколько одесситы будут со светом во вторник — графики на завтра

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка