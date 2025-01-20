Как приготовить тушеную капусту с мясом — рецепт с секретным соусом, который покорит всех

Тушеная капуста с мясом — рецепт с "секретным" соусом
Тушеная капуста с мясом — это классика, которую можно сделать еще вкуснее благодаря "секретному" соусу. Простой, ароматный рецепт. Попробуйте приготовить это блюдо, которое покоряет сердца.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- капуста — 700 г;
- мясо — 400-500 г;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- томатная паста — 1,5 ст. л.;
- соль;
- перец;
- хмели-сунели.
Для соуса:
- сметана — 250 г;
- укроп — по вкусу;
- кавказская аджика — 1 ч. л.
Способ приготовления
Нарезать мясо на куски размером с орех. Нагреть масло в чугунной посуде, выкладывать мясо, когда масло разогреется. Поджарить мясо до золотистого цвета со всех сторон.
Добавить кубиками нарезанный лук и натертую морковь. Уменьшить огонь до среднего и готовить 5 минут, периодически помешивая.
Добавить капусту, тушить 30 минут, помешивая каждые 5 минут. Добавить томатную пасту, тщательно перемешать и готовить еще 2-3 минуты.
Добавить соль, перец и специи. Перемешать и оставить тушить еще 5 минут.
Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп и аджику.
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