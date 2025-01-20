Как приготовить тушеную капусту с мясом — рецепт с секретным соусом, который покорит всех

Тушеная капуста с мясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тушеная капуста с мясом — это классика, которую можно сделать еще вкуснее благодаря "секретному" соусу. Простой, ароматный рецепт. Попробуйте приготовить это блюдо, которое покоряет сердца.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

капуста — 700 г;

мясо — 400-500 г;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

соль;

перец;

хмели-сунели.

Для соуса:

сметана — 250 г;

укроп — по вкусу;

кавказская аджика — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать мясо на куски размером с орех. Нагреть масло в чугунной посуде, выкладывать мясо, когда масло разогреется. Поджарить мясо до золотистого цвета со всех сторон.

Мясо на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить кубиками нарезанный лук и натертую морковь. Уменьшить огонь до среднего и готовить 5 минут, периодически помешивая.

Лук и капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить капусту, тушить 30 минут, помешивая каждые 5 минут. Добавить томатную пасту, тщательно перемешать и готовить еще 2-3 минуты.

Тертая морковь. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить соль, перец и специи. Перемешать и оставить тушить еще 5 минут.

Тушеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для соуса смешать сметану, мелко нарезанный укроп и аджику.

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