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Тушкована капуста з м’ясом — рецепт із "секретним" соусом

20 січня 2025 20:43
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати тушковану капусту з м’ясом — рецепт із секретним соусом, який підкорить усіх
Тушкована капуста з м’ясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Тушкована капуста з м’ясом — це класика, яку можна зробити ще смачнішою завдяки "секретному" соусу. Простий, ароматний рецепт. Спробуйте приготувати цю страву, яка підкорює серця. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • капуста — 700 г;
  • м’ясо — 400-500 г;
  • цибуля — 1-2 шт.;
  • морква — 1-2 шт.;
  • томатна паста — 1,5 ст. л.;
  • сіль;
  • перець;
  • хмелі-сунелі.

Для соуса:

  • сметана — 250 г;
  • кріп — за смаком;
  • кавказька аджика — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо на шматки розміром з горіх. Нагріти олію в чавунному посуді, викладати м’ясо, коли олія розігріється. Підсмажити м’ясо до золотистого кольору з усіх боків. 

тушкована капуста з м’ясом
М’ясо на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати кубиками нарізану цибулю та натерту моркву. Зменшити вогонь до середнього і готувати 5 хвилин, періодично помішуючи.

смачна тушкована капуста з м’ясом
Цибуля та капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати капусту, тушкувати 30 хвилин, помішуючи кожні 5 хвилин. Додати томатну пасту, ретельно перемішати і готувати ще 2-3 хвилини.

приготування тушкована капуста з м’ясом
Терта морква. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати сіль, перець і спеції. Перемішати та залишити тушкувати ще 5 хвилин.

рецепт тушкованої капуста з м’ясом
Тушкована капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для соусу змішати сметану, дрібно нарізаний кріп та аджику.

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