Як приготувати тушковану капусту з м’ясом — рецепт із секретним соусом, який підкорить усіх

Тушкована капуста з м’ясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тушкована капуста з м’ясом — це класика, яку можна зробити ще смачнішою завдяки "секретному" соусу. Простий, ароматний рецепт. Спробуйте приготувати цю страву, яка підкорює серця.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

капуста — 700 г;

м’ясо — 400-500 г;

цибуля — 1-2 шт.;

морква — 1-2 шт.;

томатна паста — 1,5 ст. л.;

сіль;

перець;

хмелі-сунелі.

Для соуса:

сметана — 250 г;

кріп — за смаком;

кавказька аджика — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо на шматки розміром з горіх. Нагріти олію в чавунному посуді, викладати м’ясо, коли олія розігріється. Підсмажити м’ясо до золотистого кольору з усіх боків.

М’ясо на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати кубиками нарізану цибулю та натерту моркву. Зменшити вогонь до середнього і готувати 5 хвилин, періодично помішуючи.

Цибуля та капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати капусту, тушкувати 30 хвилин, помішуючи кожні 5 хвилин. Додати томатну пасту, ретельно перемішати і готувати ще 2-3 хвилини.

Терта морква. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати сіль, перець і спеції. Перемішати та залишити тушкувати ще 5 хвилин.

Тушкована капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для соусу змішати сметану, дрібно нарізаний кріп та аджику.

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