Як приготувати тушковану капусту з м’ясом — рецепт із секретним соусом, який підкорить усіх

Тушкована капуста з м’ясом — рецепт із "секретним" соусом
Тушкована капуста з м’ясом — це класика, яку можна зробити ще смачнішою завдяки "секретному" соусу. Простий, ароматний рецепт. Спробуйте приготувати цю страву, яка підкорює серця.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- капуста — 700 г;
- м’ясо — 400-500 г;
- цибуля — 1-2 шт.;
- морква — 1-2 шт.;
- томатна паста — 1,5 ст. л.;
- сіль;
- перець;
- хмелі-сунелі.
Для соуса:
- сметана — 250 г;
- кріп — за смаком;
- кавказька аджика — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Нарізати м’ясо на шматки розміром з горіх. Нагріти олію в чавунному посуді, викладати м’ясо, коли олія розігріється. Підсмажити м’ясо до золотистого кольору з усіх боків.
Додати кубиками нарізану цибулю та натерту моркву. Зменшити вогонь до середнього і готувати 5 хвилин, періодично помішуючи.
Додати капусту, тушкувати 30 хвилин, помішуючи кожні 5 хвилин. Додати томатну пасту, ретельно перемішати і готувати ще 2-3 хвилини.
Додати сіль, перець і спеції. Перемішати та залишити тушкувати ще 5 хвилин.
Для соусу змішати сметану, дрібно нарізаний кріп та аджику.
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