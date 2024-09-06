Тушеные баклажаны с фасоль, быстрый и вкусный гарнир — пошаговый рецепт

Тушеные баклажаны с фасолью — быстрый рецепт гарнира для обеда или ужина
Приготовьте сытный и вкусный гарнир из тушеных баклажанов с фасолью всего за несколько шагов! Этот простой рецепт идеально подходит для быстрого обеда или ужина. Сочетание нежных баклажанов и питательной фасоли сделает блюдо не только вкусным, но и полезным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- баклажаны 2-3 шт;
- фасоль (отварная) 50-100 г;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- чеснок по вкусу;
- томаты (томатная паста) 5-6 шт;
- масло для жарки;
- соль по вкусу;
- кориандр 1 ч.л;
- орегано 0,5 ч.л;
- укроп, петрушка 1 ч.л;
- перец черный молотый 1 ч.л.
Способ приготовления
С баклажанов срезать кожуру, порезать их на куски, залить холодной водой, подсолить и оставить на 30-60 минут. Слить воду, баклажаны отжать от воды.
Разогреть сковороду, добавить масло (2-3 ст.л.), выложить баклажаны. Тушить 10 минут под крышкой, на среднем огне, периодически смешивая.
Лук и морковь нашинковать. Добавить к баклажанам лук и морковь. Накрыть крышкой и продолжить тушить 10 минут.
Томаты нашинковать. Чеснок измельчить. Добавить к баклажанам томаты, специи, фасоль.
При необходимости подсолить. Накрыть крышкой и тушить 5-6 минут. Снять с огня, добавить чеснок.
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