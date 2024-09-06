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Тушеные баклажаны с фасолью — быстрый рецепт гарнира для обеда или ужина

6 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Тушеные баклажаны с фасоль, быстрый и вкусный гарнир — пошаговый рецепт
Баклажаны с фасолью. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте сытный и вкусный гарнир из тушеных баклажанов с фасолью всего за несколько шагов! Этот простой рецепт идеально подходит для быстрого обеда или ужина. Сочетание нежных баклажанов и питательной фасоли сделает блюдо не только вкусным, но и полезным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

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Вам понадобится: 

  • баклажаны 2-3 шт;
  • фасоль (отварная) 50-100 г;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • чеснок по вкусу;
  • томаты (томатная паста) 5-6 шт;
  • масло для жарки;
  • соль по вкусу;
  • кориандр 1 ч.л;
  • орегано 0,5 ч.л;
  • укроп, петрушка 1 ч.л;
  • перец черный молотый 1 ч.л.

Способ приготовления 

С баклажанов срезать кожуру, порезать их на куски, залить холодной водой, подсолить и оставить на 30-60 минут. Слить воду, баклажаны отжать от воды.

рецепт фасоли с баклажанами
Баклажаны в воде. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Разогреть сковороду, добавить масло (2-3 ст.л.), выложить баклажаны. Тушить 10 минут под крышкой, на среднем огне, периодически смешивая.

рецепт фасоли с баклажанами на обед
Баклажаны и морковь. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Лук и морковь нашинковать. Добавить к баклажанам лук и морковь. Накрыть крышкой и продолжить тушить 10 минут.

рецепт фасоли с баклажанами на ужин
Помидоры и баклажаны.  Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Томаты нашинковать. Чеснок измельчить. Добавить к баклажанам томаты, специи, фасоль. 

рецепт фасоли с баклажанами на гарнир
Баклажаны и фасоль. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

При необходимости подсолить. Накрыть крышкой и тушить 5-6 минут. Снять с огня, добавить чеснок.

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лайфхаки Ужин рецепты баклажан салат с баклажанами обед

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