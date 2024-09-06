Тушеные баклажаны с фасоль, быстрый и вкусный гарнир — пошаговый рецепт

Баклажаны с фасолью. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Приготовьте сытный и вкусный гарнир из тушеных баклажанов с фасолью всего за несколько шагов! Этот простой рецепт идеально подходит для быстрого обеда или ужина. Сочетание нежных баклажанов и питательной фасоли сделает блюдо не только вкусным, но и полезным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

баклажаны 2-3 шт;

фасоль (отварная) 50-100 г;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

чеснок по вкусу;

томаты (томатная паста) 5-6 шт;

масло для жарки;

соль по вкусу;

кориандр 1 ч.л;

орегано 0,5 ч.л;

укроп, петрушка 1 ч.л;

перец черный молотый 1 ч.л.

Способ приготовления

С баклажанов срезать кожуру, порезать их на куски, залить холодной водой, подсолить и оставить на 30-60 минут. Слить воду, баклажаны отжать от воды.

Баклажаны в воде. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Разогреть сковороду, добавить масло (2-3 ст.л.), выложить баклажаны. Тушить 10 минут под крышкой, на среднем огне, периодически смешивая.

Баклажаны и морковь. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Лук и морковь нашинковать. Добавить к баклажанам лук и морковь. Накрыть крышкой и продолжить тушить 10 минут.

Помидоры и баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

Томаты нашинковать. Чеснок измельчить. Добавить к баклажанам томаты, специи, фасоль.

Баклажаны и фасоль. Фото: Скриншот YouTube @user-Tetiana88

При необходимости подсолить. Накрыть крышкой и тушить 5-6 минут. Снять с огня, добавить чеснок.

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