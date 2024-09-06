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Тушковані баклажани з квасолею — швидкий рецепт гарніру для обіду чи вечері

6 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Тушковані баклажани з квасолею, швидкий та смачний гарнір – покроковий рецепт
Баклажани з квасолею. Фото: Скріншот YouTube @user-Tetiana88
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте ситний і смачний гарнір із тушкованих баклажанів із квасолею всього за кілька кроків! Цей простий рецепт ідеально підходить для швидкого обіду чи вечері. Поєднання ніжних баклажанів та поживної квасолі зробить страву не тільки смачною, а й корисною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • баклажани 2-3 шт;
  • квасоля (відварена) 50-100 г;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • часник до смаку;
  • томати (томатна паста) 5-6 шт;
  • олія для смаження;
  • сіль за смаком;
  • коріандр 1 ч. л;
  • орегано 0,5 ч. л;
  • кріп, петрушка 1 ч. л;
  • чорний мелений 1 ч.л.

Спосіб приготування

З баклажанів зрізати шкірку, нарізати їх на шматки, залити холодною водою, підсолити і залишити на 30-60 хвилин. Злити воду, баклажани віджати від води.

рецепт квасолі з баклажанами
Баклажани у воді. Фото: Скріншот YouTube @user-Tetiana88

Розігріти сковороду, додати олію (2-3 ст.л.), викласти баклажани. Гасити 10 хвилин під кришкою, на середньому вогні, періодично змішуючи.

рецепт квасолі з баклажанами на обід
Баклажани та морква. Фото: Скріншот YouTube @user-Tetiana88

Цибуля і морква нашаткувати. Додати до баклажанів цибулю та моркву. Накрити кришкою та продовжити тушкувати 10 хвилин.

рецепт квасолі з баклажанами на вечерю
Помідори та баклажани. Фото: Скріншот YouTube @user-Tetiana88

Томати нашаткувати. Часник подрібнити. Додати до баклажанів томати, спеції, квасолю.

рецепт квасолі з баклажанами на гарнір
Баклажани та квасоля. Фото: Скріншот YouTube @user-Tetiana88

За необхідності підсолити. Накрити кришкою та гасити 5-6 хвилин. Зняти з вогню, додати часник.

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