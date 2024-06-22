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В чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат — лайфхак от Клопотенко

22 июня 2024 09:05
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Янина Томенко
Редактор
Сельдь, вымоченная в молоке, с картофелем и красным луком — пошаговый рецепт
Селедка и картофель. Фото: klopotenko.com
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Вымачивание сельди в молоке может показаться необычным, но этот метод широко используется на протяжении многих лет и встречается во многих старинных украинских и еврейских рецептах. Это объясняется тем, что вымачивание позволяет уменьшить излишнюю соленость рыбы и сделать ее вкус более нежным.

Рецепт опубликовали на сайте шеф-повара Евгения Клопотенко

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Самый лучший вкус сельди можно получить, если замочить ее в молоке или в смеси молока и воды в пропорции 1:1.

Если молока нет под рукой, не расстраивайтесь — можно просто использовать чистую воду. Важно помнить, что замоченную рыбу необходимо хранить в холодильнике, чтобы она не испортилась.

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Кусочки сельди. Фото: klopotenko.com

Вам понадобится: 

  • 500 г филе соленой сельди;
  • 500 мл молока;
  • 5 картофелин среднего размера;
  • 1 красный лук;
  • 3 ст. л. подсолнечного масла. 

Способ приготовления 

Положите филе сельди в небольшую емкость и залейте 500 мл молока. Поставьте емкость в холодильник на 1 час. Это позволит удалить лишнюю соль и сделает филе более нежным.

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Сырая сельдь. Фото: klopotenko.com

Приготовление картофеля

Отварите 5 картофелин в мундире в подсоленной воде.

Чтобы картофель не разварился, в начале приготовления добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и варите на среднем огне.

Проверяйте готовность, аккуратно протыкая картофель тонким ножом — нож должен легко входить в мякоть.

Слейте воду с картофеля и дайте ему остыть при комнатной температуре или вынесите на балкон, накрыв крышкой.

Подготовка сельди

Спустя час достаньте филе сельди из молока, промокните его бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками.

Очистите красный лук и нарежьте тонкими кольцами. Чтобы легко нарезать лук и не плакать, не срезайте нижний хвостик лука до завершения нарезки всей луковицы.

Выложите картофель кольцами на тарелку. Сверху разместите кусочки сельди, затем добавьте кольца красного лука.

Полейте все 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла. Ваше блюдо готово. Наслаждайтесь нежной сельдью с картофелем и красным луком.

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Евгений Клопотенко
рецепты
лайфхаки
рыба
селедка

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