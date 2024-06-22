Сельдь, вымоченная в молоке, с картофелем и красным луком — пошаговый рецепт

В чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат — лайфхак от Клопотенко
Вымачивание сельди в молоке может показаться необычным, но этот метод широко используется на протяжении многих лет и встречается во многих старинных украинских и еврейских рецептах. Это объясняется тем, что вымачивание позволяет уменьшить излишнюю соленость рыбы и сделать ее вкус более нежным.
Рецепт опубликовали на сайте шеф-повара Евгения Клопотенко.
Самый лучший вкус сельди можно получить, если замочить ее в молоке или в смеси молока и воды в пропорции 1:1.
Если молока нет под рукой, не расстраивайтесь — можно просто использовать чистую воду. Важно помнить, что замоченную рыбу необходимо хранить в холодильнике, чтобы она не испортилась.
Вам понадобится:
- 500 г филе соленой сельди;
- 500 мл молока;
- 5 картофелин среднего размера;
- 1 красный лук;
- 3 ст. л. подсолнечного масла.
Способ приготовления
Положите филе сельди в небольшую емкость и залейте 500 мл молока. Поставьте емкость в холодильник на 1 час. Это позволит удалить лишнюю соль и сделает филе более нежным.
Приготовление картофеля
Отварите 5 картофелин в мундире в подсоленной воде.
Чтобы картофель не разварился, в начале приготовления добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и варите на среднем огне.
Проверяйте готовность, аккуратно протыкая картофель тонким ножом — нож должен легко входить в мякоть.
Слейте воду с картофеля и дайте ему остыть при комнатной температуре или вынесите на балкон, накрыв крышкой.
Подготовка сельди
Спустя час достаньте филе сельди из молока, промокните его бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками.
Очистите красный лук и нарежьте тонкими кольцами. Чтобы легко нарезать лук и не плакать, не срезайте нижний хвостик лука до завершения нарезки всей луковицы.
Выложите картофель кольцами на тарелку. Сверху разместите кусочки сельди, затем добавьте кольца красного лука.
Полейте все 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла. Ваше блюдо готово. Наслаждайтесь нежной сельдью с картофелем и красным луком.
Ранее мы писали, как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту, способ проверенный годами.
Еще мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуске из сельди.
Также мы писали про идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.
А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко.
Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком.
Читайте Новини.LIVE!