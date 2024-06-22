Оселедець, вимочений у молоці, з картоплею та червоною цибулею — покроковий рецепт

Оселедець і картопля. Фото: klopotenko.com

Вимочування оселедця в молоці може здатися незвичайним, але цей метод широко використовується протягом багатьох років і зустрічається у багатьох старовинних українських та єврейських рецептах. Це пояснюється тим, що вимочування дозволяє зменшити зайву солоність риби та зробити її смак ніжнішим.

Рецепт опублікували на сайті шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

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Найкращий смак оселедця можна отримати, якщо замочити його в молоці або суміші молока і води в пропорції 1:1.

Якщо молока немає під рукою, не засмучуйтесь — можна просто використовувати чисту воду. Важливо пам'ятати, що замочену рибу потрібно зберігати в холодильнику, щоб вона не зіпсувалася.

Шматочки оселедця. Фото: klopotenko.com

Вам знадобиться:

500 г філе солоного оселедця;

500 мл молока;

5 картоплин середнього розміру;

1 червона цибуля;

3 ст. л. олії.

Спосіб приготування

Покладіть філе оселедця у невелику місткість і залийте 500 мл молока. Поставте місткість у холодильник на 1 годину. Це дозволить видалити зайву сіль і зробить філе ніжнішим.

Сирий оселедець. Фото: klopotenko.com

Приготування картоплі

Відваріть 5 картоплин у мундирі у підсоленій воді.

Щоб картопля не розварилася, на початку приготування додайте 1 ст. л. соняшникової олії та варіть на середньому вогні.

Перевіряйте готовність, акуратно протикаючи картоплю тонким ножем — ніж повинен легко входити у м'якоть.

Злийте воду з картоплі та дайте їй охолонути за кімнатної температури або винесіть на балкон, накривши кришкою.

Підготовка оселедця

Через годину дістаньте з молока філе оселедця, промокніть його паперовим рушником і наріжте невеликими шматочками.

Очистіть червону цибулю і наріжте тонкими кільцями. Щоб легко нарізати цибулю та не плакати, не зрізайте нижній хвостик цибулі до завершення нарізки всієї цибулини.

Викладіть картоплю кільцями на тарілку. Зверху розмістіть шматочки оселедця, потім додайте кільця червоної цибулі.

Полийте все 2 ст. л. ароматної олії. Ваша страва готова. Насолоджуйтесь ніжним оселедцем з картоплею та червоною цибулею.

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