В чем вымачивать баклажаны, чтобы они не горчили — простой и эффективный способ

Баклажаны на столе. Фото: Freepik

Чтобы баклажаны не горчили, их нужно правильно вымачивать. Обычная соленая вода — простой и эффективный способ избавиться от неприятной горечи. Этот метод не только убирает горечь, но и улучшает текстуру баклажанов, делая их идеальными для приготовления вкусных блюд.

Новини.LIVE собрали рекомендации, что делать, чтобы баклажаны не горчили.

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Подготовка баклажанов

Для начала, нарежьте баклажаны кольцами, кубиками или полосками, в зависимости от того, как вы планируете их использовать. Если кожура баклажанов слишком толстая, ее можно очистить, но это необязательно.

Баклажаны на тарелке. Фото: Freepik

Приготовление соляного раствора

В большой миске или кастрюле растворите соль в холодной воде. Соотношение должно быть примерно 1-2 столовые ложки соли на литр воды.

Соль помогает вытянуть из баклажанов горькие вещества, которые содержатся в их мякоти.

Замачивание баклажанов

Погрузите нарезанные баклажаны в соляной раствор так, чтобы вода полностью покрывала овощи. Чтобы баклажаны не всплывали, можно придавить их чем-то тяжелым, например, тарелкой. Оставьте баклажаны в растворе на 30 минут до часа. Это время обычно достаточно, чтобы убрать горечь.

Три баклажана. Фото: Freepik

Промывание и сушка

После вымачивания слейте соленую воду и тщательно промойте баклажаны под холодной проточной водой, чтобы смыть остатки соли.

Выложите баклажаны на бумажные полотенца и дайте им обсохнуть или аккуратно промокните, чтобы удалить лишнюю влагу.

Этот метод не только устраняет горечь, но и делает баклажаны менее водянистыми, что особенно важно при жарке или запекании, так как они лучше сохраняют форму и впитывают меньше масла.

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