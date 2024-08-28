У чому вимочувати баклажани, щоб вони не гірчили - простий та ефективний спосіб

Баклажани на столі. Фото: Freepik

Щоб баклажани не гірчили, їх потрібно правильно вимочувати. Звичайна солона вода — простий і ефективний спосіб позбутися неприємної гіркоти. Цей метод не тільки прибирає гіркоту, а й покращує текстуру баклажанів, роблячи їх ідеальними для приготування смачних страв.

Новини.LIVE зібрали рекомендації, що робити, щоб баклажани не гірчили.

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Підготовка баклажанів

Для початку наріжте баклажани кільцями, кубиками або смужками, залежно від того, як ви плануєте їх використовувати. Якщо шкірка баклажанів занадто товста, її можна очистити, але це необов'язково.

Баклажани на тарілку. Фото: Freepik

Приготування соляного розчину

У великій мисці чи каструлі розчиніть сіль у холодній воді. Співвідношення має бути приблизно 1-2 столові ложки солі на літр води.

Сіль допомагає витягнути з баклажанів гіркі речовини, які містяться в їхній м'якоті.

Замочування баклажанів

Зануріть нарізані баклажани в соляний розчин так, щоб вода повністю покривала овочі. Щоб баклажани не спливали, можна придавити їх чимось важким, наприклад, тарілкою. Залишіть баклажани у розчині на 30 хвилин до години. Цей час зазвичай достатньо, щоб усунути гіркоту.

Три баклажани. Фото: Freepik

Промивання та сушіння

Після вимочування злийте солону воду і ретельно промийте баклажани під проточною холодною водою, щоб змити залишки солі.

Викладіть баклажани на паперові рушники і дайте їм обсохнути або обережно промокніть, щоб видалити зайву вологу.

Цей метод не тільки усуває гіркоту, але й робить баклажани менш водянистими, що особливо важливо при смаженні або запіканні, тому що вони краще зберігають форму і вбирають менше олії.

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