Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow У чому вимочувати баклажани, щоб вони не гірчили arrow

У чому вимочувати баклажани, щоб вони не гірчили

28 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
У чому вимочувати баклажани, щоб вони не гірчили - простий та ефективний спосіб
Баклажани на столі. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Щоб баклажани не гірчили, їх потрібно правильно вимочувати. Звичайна солона вода — простий і ефективний спосіб позбутися неприємної гіркоти. Цей метод не тільки прибирає гіркоту, а й покращує текстуру баклажанів, роблячи їх ідеальними для приготування смачних страв.

Новини.LIVE зібрали рекомендації, що робити, щоб баклажани не гірчили.

Читайте також:

Підготовка баклажанів

Для початку наріжте баклажани кільцями, кубиками або смужками, залежно від того, як ви плануєте їх використовувати. Якщо шкірка баклажанів занадто товста, її можна очистити, але це необов'язково.

що робити, щоб баклажани не гірчили
Баклажани на тарілку. Фото: Freepik

Приготування соляного розчину

У великій мисці чи каструлі розчиніть сіль у холодній воді. Співвідношення має бути приблизно 1-2 столові ложки солі на літр води.

Сіль допомагає витягнути з баклажанів гіркі речовини, які містяться в їхній м'якоті.

Замочування баклажанів

Зануріть нарізані баклажани в соляний розчин так, щоб вода повністю покривала овочі. Щоб баклажани не спливали, можна придавити їх чимось важким, наприклад, тарілкою. Залишіть баклажани у розчині на 30 хвилин до години. Цей час зазвичай достатньо, щоб усунути гіркоту.

залік замочувати баклажани в солі
Три баклажани. Фото: Freepik

Промивання та сушіння

Після вимочування злийте солону воду і ретельно промийте баклажани під проточною холодною водою, щоб змити залишки солі.

Викладіть баклажани на паперові рушники і дайте їм обсохнути або обережно промокніть, щоб видалити зайву вологу.

Цей метод не тільки усуває гіркоту, але й робить баклажани менш водянистими, що особливо важливо при смаженні або запіканні, тому що вони краще зберігають форму і вбирають менше олії.

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — супер рецепт.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат, — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

Ще ми розповідали про салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, що сподобався.

рецепти овочі лайфхаки салат баклажан

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

06:01 Клієнти Ощадбанку з окупованих територій втрачають доступ до рахунків — деталі

05:46 Голова Мінцифри назвав вартість диво-дрона "Паляниця" — він б'є у далечінь на рівні ATACMS

05:31 Стережіться вітру — синоптики попередили про негоду на Одещині сьогодні

04:30 Спека залишається в Україні — прогноз погоди на сьогодні від синоптиків

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

03:23 "Азову" потрібні військові медики — кого запрошують і скільки платитимуть

02:35 Окупанти отруюють річки на Чернігівщині — в яких з них місцева влада заборонила ловити рибу

Новина з відео

02:34 ТЦК відмовляються приймати документи для оформлення відстрочки — як діяти

01:40 Нацбанк обмежує переводи у 150 тисяч гривень — у НБУ пояснили, як це вплине на волонтерів

01:32 Волинянин ухилився від повістки, бо не погодився з результатами ВЛК — як його покарав суд

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

06:01 Клієнти Ощадбанку з окупованих територій втрачають доступ до рахунків — деталі

05:46 Голова Мінцифри назвав вартість диво-дрона "Паляниця" — він б'є у далечінь на рівні ATACMS

05:31 Стережіться вітру — синоптики попередили про негоду на Одещині сьогодні

04:30 Спека залишається в Україні — прогноз погоди на сьогодні від синоптиків

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

03:23 "Азову" потрібні військові медики — кого запрошують і скільки платитимуть

02:35 Окупанти отруюють річки на Чернігівщині — в яких з них місцева влада заборонила ловити рибу

Новина з відео

02:34 ТЦК відмовляються приймати документи для оформлення відстрочки — як діяти

01:40 Нацбанк обмежує переводи у 150 тисяч гривень — у НБУ пояснили, як це вплине на волонтерів

01:32 Волинянин ухилився від повістки, бо не погодився з результатами ВЛК — як його покарав суд

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку