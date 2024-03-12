В какие дни недели можно есть рыбу в пост 2024 и для кого есть послабления

Рыба на столе. Фото: Freepik

В преддверии Великого поста перед Пасхой, вопрос о том, когда можно употреблять рыбу, становится актуальным для многих. Соблюдение правил поста, особенно в отношении пищевых ограничений, играет важную роль в подготовке к этому священному времени. Давайте разберемся в этом вместе и выясним, в какие дни допустимо включать рыбу в рацион.

Новини.LIVE. собрали для вас самую важную информацию, которая поможет подготовиться к Великому посту в 2024 году.

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Когда Великий пост в 2024 году

Дата празднования Пасхи каждый год изменяется, влияя на период ограничений. Они могут начинаться в диапазоне с 2 (15) февраля по 8 (21) марта и заканчиваться в одном из дней с 21 марта (3 апреля) по 24 апреля (7 мая). В 2024 году Великий пост, когда допускается употребление рыбы, будет длиться с 18 марта по 4 мая.

Когда можно есть рыбу в Великий пост

Во время подготовки к празднованию Пасхи, согласно классическим традициям, христиане воздерживаются от употребления пищи животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Однако в определенные дни поста могут действовать дополнительные правила, такие как воздержание от пищи перед Причастием и потребление только сырой или холодной пищи.

Рыба на столе. Фото: Freepik

В Великий пост разрешено употребление рыбы в определенные дни, не нарушая уставных норм. В 2024 году важные даты, когда допускается употребление рыбы, включают 7 апреля - праздник Благовещения, а также 27 и 28 апреля - Лазарева суббота и Вербное Воскресенье соответственно.

Для кого в Великий пост есть исключения

Для некоторых категорий верующих в Великий пост существуют послабления в рационе. Хотя самые строгие периоды, такие как первая неделя и Страстная седмица, подразумевают полный воздерживание от пищи, многие не могут выдержать такие испытания.

Филе рыбы. Фото: Freepik

Важно прислушиваться к своему организму, избегать изнурения и консультироваться со священником, учитывая, что пост — это скорее духовная практика, чем строгая диета.

Для кого есть исключения:

для беременных и кормящих мам;

для детей до 16 лет;

для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет слабое здоровье, разрешено употребление рыбы каждый день во время Великого поста.



Рыбный белок содержит необходимые питательные вещества и аминокислоты, обеспечивая организм полноценным питанием, особенно в период строгого воздержания.

Какую рыбу можно в Великий пост

В период воздержания от животной пищи важно выбирать продукты, богатые питательными веществами и низким содержанием жира. Цель — избежать переедания и обеспечить легкое усвоение пищи, способствуя духовной практике.

Среди рыбных видов, подходящих для потребления во время поста, можно выделить минтай, пикшу, окунь, треску, хек и судак. Однако сорта, такие как горбуша, семга, осетр и кета, не считаются оптимальным выбором для постного стола, так как их употребление может привести к чревоугодию, не соответствующему духовным практикам поста.

Если возникает желание употребить эти деликатесы, рекомендуется проконсультироваться с духовным наставником.

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