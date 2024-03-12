У які дні тижня можна їсти рибу в пост 2024 і для кого є послаблення

Риба на столі. Фото: Freepik

Напередодні Великого посту перед Великоднем питання, коли можна вживати рибу, стає актуальним для багатьох. Дотримання правил посту, особливо щодо харчових обмежень, відіграє важливу роль у підготовці до цього священного часу. Давайте розберемося в цьому разом і з'ясуємо, в які дні можна включати рибу в раціон.

Новини.LIVE. зібрали для вас найважливішу інформацію, яка допоможе підготуватися до Великого посту у 2024 році.

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Коли Великий піст у 2024 році

Дата святкування Великодня щороку змінюється, впливаючи на період обмежень. Вони можуть починатися в діапазоні з 2 (15) лютого до 8 (21) березня і закінчуватися в одному з днів з 21 березня (3 квітня) до 24 квітня (7 травня). У 2024 році Великий піст, коли допускається вживання риби, триватиме з 18 березня до 4 травня.

Коли можна їсти рибу у Великий піст

Під час підготовки до святкування Великодня, згідно з класичними традиціями, християни утримуються від вживання їжі тваринного походження, включаючи м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Однак у певні дні посту можуть діяти додаткові правила, такі як утримання від їжі перед Причастям та споживання сирої або холодної їжі.

Риба на столі. Фото: Freepik

У Великий піст дозволено вживання риби у певні дні, не порушуючи статутних норм. У 2024 році важливі дати, коли допускається вживання риби, включають 7 квітня — свято Благовіщення, а також 27 та 28 квітня — Лазарєва субота та Вербна Неділя відповідно.

Для кого у Великий піст є винятки

Для деяких категорій віруючих у Великий піст існують послаблення у раціоні. Хоча найсуворіші періоди, такі як перший тиждень і Страсний тиждень, мають на увазі повне утримання від їжі, багато хто не може витримати такі випробування.

Філе риби. Фото: Freepik

Важливо прислухатися до свого організму, уникати виснаження та консультуватися зі священиком, враховуючи, що піст — це радше духовна практика, ніж сувора дієта.

Для кого є винятки:

для вагітних та годуючих мам;

для дітей віком до 16 років;

для людей похилого віку і тих, хто страждає на хронічні захворювання або має слабке здоров'я, дозволено вживання риби щодня під час Великого посту.



Рибний білок містить необхідні поживні речовини та амінокислоти, забезпечуючи організм повноцінним харчуванням, особливо в період суворої помірності.

Яку рибу можна у Великий піст

У період утримання від тваринної їжі важливо вибирати продукти, багаті на поживні речовини та низький вміст жиру. Мета — уникнути переїдання та забезпечити легке засвоєння їжі, сприяючи духовній практиці.

Серед рибних видів, які підходять для споживання під час посту, можна виділити мінтай, пікшу, окунь, тріску, хек та судак. Однак сорти, такі як горбуша, сьомга, осетр і кета, не вважаються оптимальним вибором для пісного столу, оскільки їх вживання може призвести до обжерливості, що не відповідає духовним практикам посту.

Якщо виникає бажання використати ці делікатеси, рекомендується проконсультуватися з духовним наставником.

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