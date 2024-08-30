Вирусный рецепт из огурцов фудблогера из TikTok - как приготовить.

Логан Моффитт. Фото: Скриншот YouTube @logaagm

В Исландии возник беспрецедентный дефицит огурцов, и все это из-за популярности одного видео в TikTok. Вирусный рецепт "огуречного парня" Логана Моффитта повлек за собой настоящий бум, из-за которого исландские фермеры просто не успевают удовлетворять спрос.

Рецепт опубликовали на YouTube канале logagm.

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Исландские супермаркеты оказались в необычной ситуации — огурцы буквально исчезли с полок. Видео в TikTok вызвало небывалый интерес к огуречным рецептам, и поставщики просто не могут своевременно доставлять продукцию.

Все началось после того, как инфлюэнсеры из Исландии начали массово распространять рецепт салата из тертых огурцов, кунжутного масла, чеснока, рисового уксуса и масла чили. Этот рецепт стал настолько популярен, что фермеры просто не справляются с растущим спросом, сообщили BBC News в исландской ассоциации фермеров Horticulturists' Sales Company (SFG).

Одна из крупнейших сетей супермаркетов Исландии, Hagkaup, отметила, что хотя связь между TikTok-трендом и ростом спроса на огурцы остается спорной, закупки этой продукции выросли более чем вдвое.

Маркетинговая директор SFG Кристин Линда Свейнсдоттир призналась, что исландские фермеры сейчас не успевают удовлетворять спрос, но выразила надежду, что ситуация стабилизируется в течение недели.

Кристин Линда подтвердила, что рецепт Логана Моффитта стал невероятно популярным, и поэтому другие ингредиенты для салата тоже быстро раскупаются.

Все началось с канадца Логана Моффитта, которого в TikTok прозвали "огуречным парнем" благодаря его многочисленным видео с рецептами на основе огурцов. Его любимая фраза "Иногда тебе просто нужно съесть целый огурец" стала узнаваемой среди его 5,5 миллионов подписчиков. Начиная с июля, Логан почти каждый день делится новыми рецептами с огурцами.

Рецепте, особенно полюбившемуся исландцам

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @logaagm

Вам понадобится:

огурцы;

кунжутное масло;

рисовый уксус;

масло чили.

Все ингредиенты нужно просто перемешать и сделать салат.

Салат из огурцов. Фото: Скриншот YouTube @logaagm

Несмотря на популярность инфлюэнсера, исландские эксперты пытаются снизить его влияние на нынешний дефицит. В сети супермаркетов Hagkaup отметили, что недостаток огурцов в этот период года типичен для Исландии.

Менеджер по пищевым продуктам Виньир Тор Биргиссон подтвердил, что продажи таких ингредиентов как кунжутное масло и специи в его магазинах выросли вдвое, но он считает, что дефицит огурцов обусловлен не только TikTok-трендом.

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