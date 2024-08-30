Вірусний рецепт з огірків фудблогера з TikTok — як приготувтаи

Логан Моффітт. Фото: Скріншот YouTube @logaagm

В Ісландії виник безпрецедентний дефіцит огірків, і все це через популярність одного відео в TikTok. Вірусний рецепт "огіркового хлопця" Логана Моффітта спричинив справжній бум, через який ісландські фермери просто не встигають задовольняти попит.

Рецепт опублікували на YouTube каналі logagm.

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Ісландські супермаркети опинилися в незвичайній ситуації — огірки буквально зникли з полиць. Відео в TikTok викликало небувалий інтерес до огіркових рецептів, і постачальники просто не можуть вчасно доставляти продукцію.

Все почалося після того, як інфлюенсери з Ісландії почали масово поширювати рецепт салату з тертих огірків, кунжутної олії, часнику, рисового оцту та олії чилі. Цей рецепт став настільки популярним, що фермери просто не справляються зі зростаючим попитом, повідомили BBC News в ісландській асоціації фермерів — Horticulturists’ Sales Company (SFG).

Одна з найбільших мереж супермаркетів Ісландії, Hagkaup, зазначила, що хоча зв'язок між TikTok-трендом і зростанням попиту на огірки залишається спірним, закупівлі цієї продукції зросли більш ніж удвічі.

Маркетингова директорка SFG Крістін Лінда Свейнсдоттір зізналася, що ісландські фермери зараз не встигають задовольняти попит, але висловила надію, що ситуація стабілізується протягом тижня.

Крістін Лінда підтвердила, що рецепт Логана Моффітта став неймовірно популярним, і через це інші інгредієнти для салату теж швидко розкуповуються.

Усе почалося з канадця Логана Моффітта, якого в TikTok прозвали "огірковим хлопцем" завдяки його численним відео з рецептами на основі огірків. Його улюблена фраза "Іноді тобі просто треба з'їсти цілий огірок" стала впізнаваною серед його 5,5 мільйонів підписників. Починаючи з липня, Логан майже щодня ділиться новими рецептами з огірками.

Рецепті, який особливо полюбився ісландцям

Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @logaagm

Вам знадобиться:

огірки;

кунжутна олія;

рисовий оцет;

олія чилі.

Всі інгрідієнти необхідно просто перемішати та зробити салат.

Салат з огірків. Фото: Скріншот YouTube @logaagm

Попри популярність інфлюенсера, ісландські експерти намагаються зменшити його вплив на нинішній дефіцит. У мережі супермаркетів Hagkaup зазначили, що нестача огірків у цей період року є типовою для Ісландії.

Менеджер з харчових продуктів Віньїр Тор Біргіссон підтвердив, що продажі таких інгредієнтів, як кунжутна олія та спеції, в його магазинах зросли вдвічі, але він вважає, що дефіцит огірків зумовлений не лише TikTok-трендом.

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