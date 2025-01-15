Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow У вас получится самая вкусная гречка — правильный рецепт arrow

У вас получится самая вкусная гречка — правильный рецепт

15 января 2025 06:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самая вкусная гречка — правильный рецепт приготовления рассыпчатой каши
Гречка в тарелке. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте самую вкусную гречку по проверенному рецепту. Рассыпчатая, ароматная и невероятно вкусная — идеальный гарнир для вашего стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Гречневая каша — питательное, ароматное блюдо, которое можно готовить на воде или молоке. Для разнообразия вкуса к ней часто добавляют пассерованный лук, морковь, сладкий перец или жареные грибы. Классическая гречка прекрасно сочетается с мясом и рыбой в качестве гарнира.

Гречневая крупа — одна из самых полезных среди злаков, ведь содержит много витаминов и минералов. Она является обязательным компонентом в рационе для здорового питания. Однако не все хозяйки, особенно начинающие, знают, как сварить гречку так, чтобы она получилась рассыпчатой, мягкой, а крупинки остались целыми.

Чтобы гречка получилась идеально, важно придерживаться нескольких простых правил:

  • Придерживаться правильных пропорций воды и крупы.
  • Варить кашу на слабом огне, не открывая крышку и не перемешивая в процессе.
  • В конце приготовления добавить кусочек сливочного масла для аромата и нежного вкуса.

Вам понадобится:

  • вода — 2 стакана;
  • гречневая крупа — 1 стакан;
  • сливочное масло — 20 г;
  • соль по вкусу;

Способ приготовления

Один стакан гречки промываем холодной водой. Промытую гречневую крупу насыпаем в кастрюлю. Сюда же наливаем два стакана холодной воды. Кастрюлю накрываем крышкой и доводим до кипения.

как приготовить гречку
Гречка в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Как только вода с гречкой закипела, солим ее по вкусу. Снова накрываем крышкой и уменьшаем огонь до самого минимума, это обязательно. Так варим гречку примерно 15-20 минут до полного испарения воды. Во время варки гречку не нужно перемешивать.

сколько варить гречку
Гречка и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Гречка сварилась, добавляем кусочек сливочного масла и аккуратно перемешиваем. Готовую, еще горячую гречневую кашу подаем на стол.

как правильно сварить гречку
Гречка и масло. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.

 

гречка рецепты каша крупа идея для завтрака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:22 Депутаты хотят ввести заочные штрафы для ТЦК — что изменится

06:10 Пенсии для ФЛП в Украине — как получить в 2025 году

06:02 Земля после исчезновения людей — ИИ создал уникальное изображение

06:01 Ощадбанк не выдал карту ВПЛ из Донецкой области — что произошло

05:47 Путин хочет продолжения войны и желает развалить НАТО — ISW

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:46 Отказ от ВЛК в 16 лет — возможен ли штраф

05:45 Три месяца без пенсии — кто и почему потеряет выплаты в 2025 году

05:14 Президент Южной Кореи под арестом — в чем его обвиняют

04:30 Кабмин убрал коллизию — кто из близких бойца ВСУ получит отсрочку

04:08 ЕС снова бьет санкциями по России — что вскоре могут запретить

06:22 Депутаты хотят ввести заочные штрафы для ТЦК — что изменится

06:10 Пенсии для ФЛП в Украине — как получить в 2025 году

06:02 Земля после исчезновения людей — ИИ создал уникальное изображение

06:01 Ощадбанк не выдал карту ВПЛ из Донецкой области — что произошло

05:47 Путин хочет продолжения войны и желает развалить НАТО — ISW

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:46 Отказ от ВЛК в 16 лет — возможен ли штраф

05:45 Три месяца без пенсии — кто и почему потеряет выплаты в 2025 году

05:14 Президент Южной Кореи под арестом — в чем его обвиняют

04:30 Кабмин убрал коллизию — кто из близких бойца ВСУ получит отсрочку

04:08 ЕС снова бьет санкциями по России — что вскоре могут запретить

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно