Самая вкусная гречка — правильный рецепт приготовления рассыпчатой каши

Гречка в тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовьте самую вкусную гречку по проверенному рецепту. Рассыпчатая, ароматная и невероятно вкусная — идеальный гарнир для вашего стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Гречневая каша — питательное, ароматное блюдо, которое можно готовить на воде или молоке. Для разнообразия вкуса к ней часто добавляют пассерованный лук, морковь, сладкий перец или жареные грибы. Классическая гречка прекрасно сочетается с мясом и рыбой в качестве гарнира.

Гречневая крупа — одна из самых полезных среди злаков, ведь содержит много витаминов и минералов. Она является обязательным компонентом в рационе для здорового питания. Однако не все хозяйки, особенно начинающие, знают, как сварить гречку так, чтобы она получилась рассыпчатой, мягкой, а крупинки остались целыми.

Чтобы гречка получилась идеально, важно придерживаться нескольких простых правил:

Придерживаться правильных пропорций воды и крупы.

Варить кашу на слабом огне, не открывая крышку и не перемешивая в процессе.

В конце приготовления добавить кусочек сливочного масла для аромата и нежного вкуса.

Вам понадобится:

вода — 2 стакана;

гречневая крупа — 1 стакан;

сливочное масло — 20 г;

соль по вкусу;

Способ приготовления

Один стакан гречки промываем холодной водой. Промытую гречневую крупу насыпаем в кастрюлю. Сюда же наливаем два стакана холодной воды. Кастрюлю накрываем крышкой и доводим до кипения.

Гречка в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Как только вода с гречкой закипела, солим ее по вкусу. Снова накрываем крышкой и уменьшаем огонь до самого минимума, это обязательно. Так варим гречку примерно 15-20 минут до полного испарения воды. Во время варки гречку не нужно перемешивать.

Гречка и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Гречка сварилась, добавляем кусочек сливочного масла и аккуратно перемешиваем. Готовую, еще горячую гречневую кашу подаем на стол.

Гречка и масло. Фото: smachnenke.com.ua

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