Найсмачніша гречка — правильний рецепт приготування розсипчастої каші

У вас вийде найсмачніша гречка — правильний рецепт
Приготуйте найсмачнішу гречку за перевіреним рецептом. Розсипчаста, ароматна та неймовірно смачна — ідеальний гарнір для вашого столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Гречана каша — поживна, ароматна страва, яку можна готувати на воді або молоці. Для різноманітності смаку до неї часто додають пасеровану цибулю, моркву, солодкий перець або смажені гриби. Класична гречка чудово поєднується з м’ясом та рибою як гарнір.
Гречана крупа — одна з найкорисніших серед злаків, адже містить багато вітамінів та мінералів. Вона є обов’язковим компонентом у раціоні для здорового харчування. Однак не всі господині, особливо початківці, знають, як зварити гречку так, щоб вона вийшла розсипчастою, м’якою, а крупинки залишилися цілими.
Щоб гречка вдалася ідеально, важливо дотримуватися кількох простих правил:
- Дотримуватися правильних пропорцій води та крупи.
- Варити кашу на слабкому вогні, не відкриваючи кришку та не перемішуючи в процесі.
- В кінці приготування додати шматочок вершкового масла для аромату та ніжного смаку.
Вам знадобиться:
- вода — 2 склянки;
- гречана крупа — 1 склянка;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Одну склянку гречки промиваємо холодною водою. Промиту гречану крупу насипаємо в каструлю. Сюди ж наливаємо дві склянки холодної води. Каструлю накриваємо кришкою та доводимо до кипіння.
Як тільки вода з гречкою закипіла, солимо її до смаку. Знову накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь до самого мінімуму, це обов’язково. Так варимо гречку приблизно 15-20 хвилин до повного випаровування води. Під час варіння гречку не потрібно перемішувати.
Гречка зварилася, додаємо шматочок вершкового масла та акуратно перемішуємо. Готову, ще гарячу гречану кашу подаємо на стіл.
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