Украинская тыквенная каша с пшеном на молоке на завтрак – пошаговый рецепт приготовления

Украинская тыквенная каша с пшеном на молоке — вкусный завтрак за считанные минуты
Попробуйте приготовить украинскую тыквенную кашу с пшеном на молоке — вкусный и полезный завтрак, который займет у вас всего несколько минут. Нежная текстура, аромат тыквы и питательные свойства пшена подарят вам заряд энергии и хорошее настроение на целый день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 500 г тыквы;
- 200 г пшена;
- 1 л молока;
- 50-60 г сахара или меда (по вкусу);
- корица (по желанию);
- 100 г сливочного масла;
- соль.
Способ приготовления
Моем, очищаем и нарезаем кубиком тыкву. Промываем пшено.
Отправляем тыкву, молоко, пшено, мед, соль, корицу и 50 г сливочного масла в кастрюлю.
Ставим кашу на плиту, варим на низком огне 30 минут.
Отправляем в разогретую духовку еще на 20 минут.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!