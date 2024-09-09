Украинская тыквенная каша с пшеном на молоке на завтрак – пошаговый рецепт приготовления

Тыквенная каша. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Попробуйте приготовить украинскую тыквенную кашу с пшеном на молоке — вкусный и полезный завтрак, который займет у вас всего несколько минут. Нежная текстура, аромат тыквы и питательные свойства пшена подарят вам заряд энергии и хорошее настроение на целый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

500 г тыквы;

200 г пшена;

1 л молока;

50-60 г сахара или меда (по вкусу);

корица (по желанию);

100 г сливочного масла;

соль.

Способ приготовления

Моем, очищаем и нарезаем кубиком тыкву. Промываем пшено.

Нарезанная тыква. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправляем тыкву, молоко, пшено, мед, соль, корицу и 50 г сливочного масла в кастрюлю.

Приготовление каши. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставим кашу на плиту, варим на низком огне 30 минут.

Сливочное масло и каша. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправляем в разогретую духовку еще на 20 минут.

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