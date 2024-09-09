Українська гарбузова каша з пшоном на молоці на сніданок — покроковий рецепт приготування

Гарбузова каша. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Спробуйте приготувати українську гарбузову кашу з пшоном на молоці — смачний і корисний сніданок, на який ви витратите лише кілька хвилин. Ніжна текстура, аромат гарбуза і поживні властивості пшона подарують вам заряд енергії та гарний настрій на цілий день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

500 г гарбуза;

200 г пшона;

1 л молока;

50-60 г цукру або меду (на смак);

кориця (за бажанням);

100 г вершкового масла;

сіль.

Спосіб приготування

Миємо, очищаємо і нарізаємо кубиком гарбуз. Промиваємо пшоно.

Нарізаний гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправляємо гарбуз, молоко, пшоно, мед, сіль, корицю та 50 г вершкового масла до каструлі.

Приготування каші. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо кашу на плиту, варимо на низькому вогні 30 хвилин.

Вершкове масло та каша. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправляємо в розігріту духовку ще на 20 хвилин.

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