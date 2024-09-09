Українська гарбузова каша з пшоном на молоці на сніданок — покроковий рецепт приготування

Українська гарбузова каша з пшоном на молоці — смачний сніданок за кілька хвилин
Спробуйте приготувати українську гарбузову кашу з пшоном на молоці — смачний і корисний сніданок, на який ви витратите лише кілька хвилин. Ніжна текстура, аромат гарбуза і поживні властивості пшона подарують вам заряд енергії та гарний настрій на цілий день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 500 г гарбуза;
- 200 г пшона;
- 1 л молока;
- 50-60 г цукру або меду (на смак);
- кориця (за бажанням);
- 100 г вершкового масла;
- сіль.
Спосіб приготування
Миємо, очищаємо і нарізаємо кубиком гарбуз. Промиваємо пшоно.
Відправляємо гарбуз, молоко, пшоно, мед, сіль, корицю та 50 г вершкового масла до каструлі.
Ставимо кашу на плиту, варимо на низькому вогні 30 хвилин.
Відправляємо в розігріту духовку ще на 20 хвилин.
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