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Українська гарбузова каша з пшоном на молоці — смачний сніданок за кілька хвилин

9 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Українська гарбузова каша з пшоном на молоці на сніданок — покроковий рецепт приготування
Гарбузова каша. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте приготувати українську гарбузову кашу з пшоном на молоці — смачний і корисний сніданок, на який ви витратите лише кілька хвилин. Ніжна текстура, аромат гарбуза і поживні властивості пшона подарують вам заряд енергії та гарний настрій на цілий день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 500 г гарбуза;
  • 200 г пшона;
  • 1 л молока;
  • 50-60 г цукру або меду (на смак);
  • кориця (за бажанням);
  • 100 г вершкового масла;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Миємо, очищаємо і нарізаємо кубиком гарбуз. Промиваємо пшоно.

смачна каша з гарбузом
Нарізаний гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправляємо гарбуз, молоко, пшоно, мед, сіль, корицю та 50 г вершкового масла до каструлі.

рецепт каші з гарбузом та пшоном
Приготування каші. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо кашу на плиту, варимо на низькому вогні 30 хвилин.

каша з пшона на сніданок
Вершкове масло та каша. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправляємо в розігріту духовку ще на 20 хвилин.

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рецепти лайфхаки гарбуз каша пшоно ідея для сніданку

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10:51 У Харкові зафіксовано знеструмлення внаслідок російського обстрілу вночі

10:39 Операція ЗСУ у Курській області — Сирський назвав головну мету

10:33 Сирський відповів, як вдається підвищити моральний стан українців

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