Проверенный рецепт пасхи на Пасху — видео и фото

Кулич на Пасху. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Делимся с вами удачным, легким в приготовлении и проверенным годами рецептом. Это очень вкусная, в меру сладкая, влажная и одновременно воздушная по структуре идеальная паска.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

1 кг. муки;

400 мл. теплого молока;

10 яичных желтков;

100 г. дрожжей;

200 г. масла;

200 г. сахара;

150 г. изюма;

50 г. ванильного сахара;

½ ч. л. соли;

цедра из 1 лимона.

Способ приготовления

Сначала приготовим опару. В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки (от общего количества), оставляем на 15 минут.

Приготовление опары. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тем временем готовим тесто. Растираем яичные желтки с сахаром, добавляем ванильный сахар и соль, размешиваем до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаем растопленное масло, добавляем натертую цедру из 1 лимона, снова размешиваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаем опару, продолжаем размешивать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Засыпаем изюм, порциями добавляем муку, замешиваем тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набираем тесто в форму, оставляем на 1 час, чтобы подошло и увеличилось в объеме вдвое.

Приготовление куличей. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Смазываем кулич взбитым яйцом и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 ºС в течение 45 минут.

Готовые куличи. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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