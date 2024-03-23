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Украинский кулич на Пасху — проверенный рецепт годами

23 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Проверенный рецепт пасхи на Пасху — видео и фото
Кулич на Пасху. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Делимся с вами удачным, легким в приготовлении и проверенным годами рецептом. Это очень вкусная, в меру сладкая, влажная и одновременно воздушная по структуре идеальная паска.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

  • 1 кг. муки;
  • 400 мл. теплого молока;
  • 10 яичных желтков;
  • 100 г. дрожжей;
  • 200 г. масла;
  • 200 г. сахара;
  • 150 г. изюма;
  • 50 г. ванильного сахара;
  • ½ ч. л. соли;
  • цедра из 1 лимона.

Способ приготовления

Сначала приготовим опару. В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки (от общего количества), оставляем на 15 минут.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тем временем готовим тесто. Растираем яичные желтки с сахаром, добавляем ванильный сахар и соль, размешиваем до однородности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаем растопленное масло, добавляем натертую цедру из 1 лимона, снова размешиваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаем опару, продолжаем размешивать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Засыпаем изюм, порциями добавляем муку, замешиваем тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набираем тесто в форму, оставляем на 1 час, чтобы подошло и увеличилось в объеме вдвое.

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Приготовление куличей. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Смазываем кулич взбитым яйцом и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 ºС в течение 45 минут.

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Готовые куличи. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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