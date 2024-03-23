Проверенный рецепт пасхи на Пасху — видео и фото

Украинский кулич на Пасху — проверенный рецепт годами
Делимся с вами удачным, легким в приготовлении и проверенным годами рецептом. Это очень вкусная, в меру сладкая, влажная и одновременно воздушная по структуре идеальная паска.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится:
- 1 кг. муки;
- 400 мл. теплого молока;
- 10 яичных желтков;
- 100 г. дрожжей;
- 200 г. масла;
- 200 г. сахара;
- 150 г. изюма;
- 50 г. ванильного сахара;
- ½ ч. л. соли;
- цедра из 1 лимона.
Способ приготовления
Сначала приготовим опару. В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки (от общего количества), оставляем на 15 минут.
Тем временем готовим тесто. Растираем яичные желтки с сахаром, добавляем ванильный сахар и соль, размешиваем до однородности.
Вливаем растопленное масло, добавляем натертую цедру из 1 лимона, снова размешиваем.
Вливаем опару, продолжаем размешивать.
Засыпаем изюм, порциями добавляем муку, замешиваем тесто.
Набираем тесто в форму, оставляем на 1 час, чтобы подошло и увеличилось в объеме вдвое.
Смазываем кулич взбитым яйцом и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 ºС в течение 45 минут.
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