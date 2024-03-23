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Українська паска на Великдень — перевірений рецепт роками

23 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Перевірений рецепт паски на Великдень — відео та фото
Паска на Великдень. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ділимося з вами вдалим, легким в приготуванні та перевірений роками рецептом. Це дуже смачна, в міру солодка, волога і водночас повітряна за структурою ідеальна паска

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг. борошна;
  • 400 мл. теплого молока ;
  • 10 яєчних жовтків;
  • 100 г. дріжджів;
  • 200 г. масла;
  • 200 г. цукру;
  • 150 г. ізюму;
  • 50 г. ванільного цукру;
  • ½ ч. л. солі;
  • цедра з 1 лимона. 

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо опару.  В тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна (від загальної кількості), залишаємо на 15 хвилин. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тим часом готуємо тісто. Розтираємо яєчні жовтки з цукром, додаємо ванільний цукор та сіль, розмішуємо до однорідності. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаємо розтоплене масло, додаємо натерту цедру з 1 лимона, знову розмішуємо. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаємо опару, продовжуємо розмішувати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Засипаємо ізюм, порціями додаємо борошно, замішуємо тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набираємо тісто у форму, залишаємо на 1 год., щоб підійшло та збільшилось в об'ємі вдвічі.

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Приготування пасок. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змащуємо паску збитим яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 ºС протягом 45 хвилин. 

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Готові паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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Великдень
паска
випічка

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