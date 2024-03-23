Перевірений рецепт паски на Великдень — відео та фото

Паска на Великдень. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Ділимося з вами вдалим, легким в приготуванні та перевірений роками рецептом. Це дуже смачна, в міру солодка, волога і водночас повітряна за структурою ідеальна паска.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться:

1 кг. борошна;

400 мл. теплого молока ;

10 яєчних жовтків;

100 г. дріжджів;

200 г. масла;

200 г. цукру;

150 г. ізюму;

50 г. ванільного цукру;

½ ч. л. солі;

цедра з 1 лимона.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо опару. В тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна (від загальної кількості), залишаємо на 15 хвилин.

Приготування опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тим часом готуємо тісто. Розтираємо яєчні жовтки з цукром, додаємо ванільний цукор та сіль, розмішуємо до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаємо розтоплене масло, додаємо натерту цедру з 1 лимона, знову розмішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Вливаємо опару, продовжуємо розмішувати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Засипаємо ізюм, порціями додаємо борошно, замішуємо тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набираємо тісто у форму, залишаємо на 1 год., щоб підійшло та збільшилось в об'ємі вдвічі.

Приготування пасок. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змащуємо паску збитим яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 ºС протягом 45 хвилин.

Готові паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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