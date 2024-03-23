Перевірений рецепт паски на Великдень — відео та фото

Українська паска на Великдень — перевірений рецепт роками
Ділимося з вами вдалим, легким в приготуванні та перевірений роками рецептом. Це дуже смачна, в міру солодка, волога і водночас повітряна за структурою ідеальна паска.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться:
- 1 кг. борошна;
- 400 мл. теплого молока ;
- 10 яєчних жовтків;
- 100 г. дріжджів;
- 200 г. масла;
- 200 г. цукру;
- 150 г. ізюму;
- 50 г. ванільного цукру;
- ½ ч. л. солі;
- цедра з 1 лимона.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо опару. В тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна (від загальної кількості), залишаємо на 15 хвилин.
Тим часом готуємо тісто. Розтираємо яєчні жовтки з цукром, додаємо ванільний цукор та сіль, розмішуємо до однорідності.
Вливаємо розтоплене масло, додаємо натерту цедру з 1 лимона, знову розмішуємо.
Вливаємо опару, продовжуємо розмішувати.
Засипаємо ізюм, порціями додаємо борошно, замішуємо тісто.
Набираємо тісто у форму, залишаємо на 1 год., щоб підійшло та збільшилось в об'ємі вдвічі.
Змащуємо паску збитим яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 ºС протягом 45 хвилин.
Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька і пройшов легко та з користю.
Також ми писали про церковний календар на березень 2024 року — коли Благовіщення та початок Великого посту.
Також радимо ознайомитися зі смачним пісним вінегретом за карпатським рецептом.
Читайте Новини.LIVE!