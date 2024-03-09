Как приготовить старинный пирог Соложеник — видео рецепт

Украинский пирог Соложеник — рецепту более 100 лет
Соложеник — традиционная украинская выпечка, которая всегда готовилась к праздникам. Этот десерт напоминает блинный торт, но отличается своей уникальной консистенцией, вкусом и структурой. Варианты начинки могут быть разнообразными, но всегда сладкими. Наши прабабушки часто готовили комбинации с добавлением жареных яблок, варенья, вишни, а также мака, меда и, придавая им особый вкус и аромат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная рецептов.
Вам понадобится:
- яйца 6 шт;
- сахар – 170 г;
- ваниль сахар 1 ч. л;
- сливочное масло 75 г;
- сливки 100 мл;
- мука 150 г;
- цедра 1/2 лимона;
- яблоки 2 шт;
- вишня 200 г;
- корица 1 ч. л.
Способ приготовления
Сначала нужно взбить желтки с сахаром. Затем добавляем цедру лимона и 50 г растопленного сливочного масла. В конце добавляем 100 г сливок и еще раз перемешиваем. Добавляем 150 г просеянной муки, затем добавляем 100 г молока и еще раз тщательно перемешиваем. Оставляем тесто на 15 минут.
Теперь приготовим начинку. Для этого нужно нарезать яблоки и протушить их на сковороде вместе с сахаром. Затем к яблокам добавляем вишни без косточек.
Три яичных белка взбить до стойких пиков и добавить в тесто. Теперь начинаем выпекать наши блины.
Собираем торт. Для этого выкладываем на блины начинку.
Теперь взбиваем 3 яичных белка вместе с сахарной пудрой.
Этой массой смазываем пирог, ложкой сделать пики.
Запекаем в таком виде 2-3 минуты при 180 ºС.
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