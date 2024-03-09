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Украинский пирог Соложеник — рецепту более 100 лет

9 марта 2024 08:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить старинный пирог Соложеник — видео рецепт
Пирог Соложеник. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Соложеник — традиционная украинская выпечка, которая всегда готовилась к праздникам. Этот десерт напоминает блинный торт, но отличается своей уникальной консистенцией, вкусом и структурой. Варианты начинки могут быть разнообразными, но всегда сладкими. Наши прабабушки часто готовили комбинации с добавлением жареных яблок, варенья, вишни, а также мака, меда и, придавая им особый вкус и аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная рецептов.

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Вам понадобится:

  • яйца 6 шт;
  • сахар – 170 г;
  • ваниль сахар 1 ч. л;
  • сливочное масло 75 г;
  • сливки 100 мл;
  • мука 150 г;
  • цедра 1/2 лимона;
  • яблоки 2 шт;
  • вишня 200 г;
  • корица 1 ч. л.

Способ приготовления

Сначала нужно взбить желтки с сахаром. Затем добавляем цедру лимона и 50 г растопленного сливочного масла. В конце добавляем 100 г сливок и еще раз перемешиваем. Добавляем 150 г просеянной муки, затем добавляем 100 г молока и еще раз тщательно перемешиваем. Оставляем тесто на 15 минут.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Теперь приготовим начинку. Для этого нужно нарезать яблоки и протушить их на сковороде вместе с сахаром. Затем к яблокам добавляем вишни без косточек.

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Яблоки и вишня. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Три яичных белка взбить до стойких пиков и добавить в тесто. Теперь начинаем выпекать наши блины.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Собираем торт. Для этого выкладываем на блины начинку.

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Блинчики и начинка. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Теперь взбиваем 3 яичных белка вместе с сахарной пудрой.

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Белки и сахарная пудра. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Этой массой смазываем пирог, ложкой сделать пики.

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Белковая масса. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Запекаем в таком виде 2-3 минуты при 180 ºС.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Раньше мы рассказывали о рецепте тонких ажурных блинов на дрожжах к Масленице.

Также мы писали о секрете тонких блинов с дырочками без соды, разрыхлителя и дрожжей.

Еще советуем ознакомиться с рецептом шпинатных блинчиков с крем-сыром и семгой.

лайфхаки
пирог
рецепты
Украинская кухня
блины
Масленица

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