Как приготовить старинный пирог Соложеник — видео рецепт

Пирог Соложеник. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Соложеник — традиционная украинская выпечка, которая всегда готовилась к праздникам. Этот десерт напоминает блинный торт, но отличается своей уникальной консистенцией, вкусом и структурой. Варианты начинки могут быть разнообразными, но всегда сладкими. Наши прабабушки часто готовили комбинации с добавлением жареных яблок, варенья, вишни, а также мака, меда и, придавая им особый вкус и аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная рецептов.

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Вам понадобится:

яйца 6 шт;

сахар – 170 г;

ваниль сахар 1 ч. л;

сливочное масло 75 г;

сливки 100 мл;

мука 150 г;

цедра 1/2 лимона;

яблоки 2 шт;

вишня 200 г;

корица 1 ч. л.

Способ приготовления

Сначала нужно взбить желтки с сахаром. Затем добавляем цедру лимона и 50 г растопленного сливочного масла. В конце добавляем 100 г сливок и еще раз перемешиваем. Добавляем 150 г просеянной муки, затем добавляем 100 г молока и еще раз тщательно перемешиваем. Оставляем тесто на 15 минут.

Куриные яйца. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Теперь приготовим начинку. Для этого нужно нарезать яблоки и протушить их на сковороде вместе с сахаром. Затем к яблокам добавляем вишни без косточек.

Яблоки и вишня. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Три яичных белка взбить до стойких пиков и добавить в тесто. Теперь начинаем выпекать наши блины.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Собираем торт. Для этого выкладываем на блины начинку.

Блинчики и начинка. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Теперь взбиваем 3 яичных белка вместе с сахарной пудрой.

Белки и сахарная пудра. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Этой массой смазываем пирог, ложкой сделать пики.

Белковая масса. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Запекаем в таком виде 2-3 минуты при 180 ºС.

Кусок пирога. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

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