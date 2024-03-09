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Український пиріг Соложеник — рецепту понад 100 років

9 березня 2024 08:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати стародавній пиріг Соложеник — відео рецепт
Пиріг Соложеник. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Соложник – традиційна українська випічка, яка завжди готувалася на свята. Цей десерт нагадує млинцевий торт, але відрізняється своєю унікальною консистенцією, смаком та структурою. Варіанти начинки можуть бути різноманітними, але завжди солодкими. Наші прабабусі часто готували комбінації з додаванням смажених яблук, варення, вишні, а також маку, меду і, надаючи їм особливий смак і аромат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт рецептів

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Вам знадобиться: 

  • яйця 6 шт;
  • цукор 170 г;
  • ваніль цукор 1 ч. л;
  • вершкове масло 75 г;
  • вершки 100 мл;
  • борошно 150 г;
  • цедра 1/2 лимона;
  • яблука 2 шт;
  • вишня 200 г;
  • кориця 1 ч. л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно збити жовтки з цукром. Потім додаємо цедру лимона та 50 г. розтопленого вершкового масла. В кінці додаємо 100 г. вершків та ще раз перемішуємо. Додаємо 150 г. просіяного борошна, потім додаємо 100 г. молока та ще раз ретельно перемішуємо. Залишаємо тісто на 15 хвилин. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Тепер приготуємо начинку. Для цього потрібно нарізати яблука та протушкувати їх на пательні разом з цукром. Потім до яблуків додаємо вишні без кісточок. 

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Яблука та вишня. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Три яєчних білка взбити до стійкіх піків та додати до тіста. Тепер починаємо випікати наші млинці. 

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Приготування млинців. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Збираємо торт. Для цього викладаємо на млинці начинку. 

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Млинці та начинка. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Тепер збиваємо 3 яєчних білка разом з цукровою пудрою.

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Білки та цукрова пудра. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Цією масою змащуємо пиріг, ложкою зробити піки. 

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Білкова маса. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Запікаємо в такому вигляді 2-3 хвилини при 180 ºС.

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Шматок пирога. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Раніше ми розповідали про рецепт тонких ажурних млинців на дріжджах до Масляної.

Також ми писали про секрет тонких млинців з дірочками без соди, розпушувача та дріжджів.

Ще радимо ознайомитися з рецептом шпинатних млинців з крем-сиром та сьомгою.

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рецепти
Українська кухня
млинці
Масниця

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