Як приготувати стародавній пиріг Соложеник — відео рецепт

Український пиріг Соложеник — рецепту понад 100 років
Соложник – традиційна українська випічка, яка завжди готувалася на свята. Цей десерт нагадує млинцевий торт, але відрізняється своєю унікальною консистенцією, смаком та структурою. Варіанти начинки можуть бути різноманітними, але завжди солодкими. Наші прабабусі часто готували комбінації з додаванням смажених яблук, варення, вишні, а також маку, меду і, надаючи їм особливий смак і аромат.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт рецептів.
Вам знадобиться:
- яйця 6 шт;
- цукор 170 г;
- ваніль цукор 1 ч. л;
- вершкове масло 75 г;
- вершки 100 мл;
- борошно 150 г;
- цедра 1/2 лимона;
- яблука 2 шт;
- вишня 200 г;
- кориця 1 ч. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно збити жовтки з цукром. Потім додаємо цедру лимона та 50 г. розтопленого вершкового масла. В кінці додаємо 100 г. вершків та ще раз перемішуємо. Додаємо 150 г. просіяного борошна, потім додаємо 100 г. молока та ще раз ретельно перемішуємо. Залишаємо тісто на 15 хвилин.
Тепер приготуємо начинку. Для цього потрібно нарізати яблука та протушкувати їх на пательні разом з цукром. Потім до яблуків додаємо вишні без кісточок.
Три яєчних білка взбити до стійкіх піків та додати до тіста. Тепер починаємо випікати наші млинці.
Збираємо торт. Для цього викладаємо на млинці начинку.
Тепер збиваємо 3 яєчних білка разом з цукровою пудрою.
Цією масою змащуємо пиріг, ложкою зробити піки.
Запікаємо в такому вигляді 2-3 хвилини при 180 ºС.
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