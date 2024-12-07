Украинский салат "Вышиванка" — праздничный рецепт, покоряющий сердца

Украинский праздничный салат "Вышиванка" — приятно удивит гостей
Ищете оригинальное блюдо для праздничного стола? Салат "Вышиванка" — это не только вкусно, но и настоящее произведение кулинарного искусства. Впечатляющая презентация в украинском стиле и гармония вкусов сделают его главным украшением вашего застолья.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сыр твердый — 100 г;
- вареные яйца — 5 шт.;
- консервированная кукуруза — 300 г;
- огурец — 1 шт.;
- копченая курица — 250 г;
- отварной картофель — 3 шт.;
- соль по вкусу;
- майонез;
- творог, укроп, гранат для украшения.
Способ приготовления
Форму для сбора салата застелить пищевой пленкой. Первым слоем натереть на терке твердый сыр и сделать сеточку из майонеза. Следующим слоем натереть вареные яйца, добавить соль и перец по вкусу, снова полить майонезом.
Выложить слой кукурузы и полить его сеточкой из майонеза. Далее добавить огурцы, нарезанные соломкой, и снова полить майонезом.
Куриное филе порезать кубиками, выложить на огурцы и покрыть майонезной сеточкой. Затем отварной картофель натереть на терке, посолить, поперчить, полить майонезом и разровнять ложкой.
Салат перевернуть на плоскую тарелку, снять пищевую пленку. Бока салата смазать майонезом и посыпать тертым сыром. Украсить укропом и зернами граната. Приятного аппетита!
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