Украинский салат "Вышиванка" — праздничный рецепт, покоряющий сердца

Праздничный салат. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете оригинальное блюдо для праздничного стола? Салат "Вышиванка" — это не только вкусно, но и настоящее произведение кулинарного искусства. Впечатляющая презентация в украинском стиле и гармония вкусов сделают его главным украшением вашего застолья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сыр твердый — 100 г;

вареные яйца — 5 шт.;

консервированная кукуруза — 300 г;

огурец — 1 шт.;

копченая курица — 250 г;

отварной картофель — 3 шт.;

соль по вкусу;

майонез;

творог, укроп, гранат для украшения.

Способ приготовления

Форму для сбора салата застелить пищевой пленкой. Первым слоем натереть на терке твердый сыр и сделать сеточку из майонеза. Следующим слоем натереть вареные яйца, добавить соль и перец по вкусу, снова полить майонезом.

Вареные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить слой кукурузы и полить его сеточкой из майонеза. Далее добавить огурцы, нарезанные соломкой, и снова полить майонезом.

Огурец и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе порезать кубиками, выложить на огурцы и покрыть майонезной сеточкой. Затем отварной картофель натереть на терке, посолить, поперчить, полить майонезом и разровнять ложкой.

Ветчина и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Салат перевернуть на плоскую тарелку, снять пищевую пленку. Бока салата смазать майонезом и посыпать тертым сыром. Украсить укропом и зернами граната. Приятного аппетита!

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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