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Украинский праздничный салат "Вышиванка" — приятно удивит гостей

7 декабря 2024 12:09
Марина Евтягина - Редактор
Украинский салат "Вышиванка" — праздничный рецепт, покоряющий сердца
Праздничный салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете оригинальное блюдо для праздничного стола? Салат "Вышиванка" — это не только вкусно, но и настоящее произведение кулинарного искусства. Впечатляющая презентация в украинском стиле и гармония вкусов сделают его главным украшением вашего застолья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сыр твердый — 100 г;
  • вареные яйца — 5 шт.;
  • консервированная кукуруза — 300 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • копченая курица — 250 г;
  • отварной картофель — 3 шт.;
  • соль по вкусу;
  • майонез;
  • творог, укроп, гранат для украшения.

Способ приготовления

Форму для сбора салата застелить пищевой пленкой. Первым слоем натереть на терке твердый сыр и сделать сеточку из майонеза. Следующим слоем натереть вареные яйца, добавить соль и перец по вкусу, снова полить майонезом.

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Вареные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить слой кукурузы и полить его сеточкой из майонеза. Далее добавить огурцы, нарезанные соломкой, и снова полить майонезом.

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Огурец и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе порезать кубиками, выложить на огурцы и покрыть майонезной сеточкой. Затем отварной картофель натереть на терке, посолить, поперчить, полить майонезом и разровнять ложкой.

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Ветчина и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Салат перевернуть на плоскую тарелку, снять пищевую пленку. Бока салата смазать майонезом и посыпать тертым сыром. Украсить укропом и зернами граната. Приятного аппетита!

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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