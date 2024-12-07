Український салат "Вишиванка" — святковий рецепт, що підкорює серця

Святковий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте оригінальну страву для святкового столу? Салат "Вишиванка"— це не лише смачно, а й справжній витвір кулінарного мистецтва. Вражаюча презентація в українському стилі та гармонія смаків зроблять його головною прикрасою вашого застілля.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир твердий — 100 г;

варені яйця — 5 шт.;

консервована кукурудза — 300 г;

огірок — 1 шт.;

копчена курка — 250 г;

відварена картопля — 3 шт.;

сіль за смаком;

майонез;

сир, кріп, гранат для прикраси.

Спосіб приготування

Форму для збирання салату застелити харчовою плівкою. Першим шаром натерти на тертці твердий сир і зробити сіточку з майонезу. Наступним шаром натерти варені яйця, додати сіль і перець за смаком, знову полити майонезом.

Варені яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти шар кукурудзи та полити його сіточкою з майонезу. Далі додати огірки, нарізані соломкою, і знову полити майонезом.

Огірок та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе нарізати кубиками, викласти на огірки та покрити майонезною сіточкою. Потім відварену картоплю натерти на тертці, посолити, поперчити, полити майонезом і розрівняти ложкою.

Шинка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Салат перевернути на плоску тарілку, зняти харчову плівку. Боки салату змастити майонезом і посипати тертим сиром. Прикрасити кропом і зернами граната. Смачного!

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою матеріалів про Новий рік Змії 2025

Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії.

Також ми писали, що категорично не можна ставити на новорічний стіл на рік Змії-2025.

Ще ми розповідали, які десерти поставити на святковий стіл у рік Змії, щоби привернути багатство.

Радимо звернути увагу на рекомендації меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут.