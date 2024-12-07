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Український святковий салат "Вишиванка" — приємно здивує гостей

7 грудня 2024 12:09
Марина Євтягіна - Редактор
Український салат "Вишиванка" — святковий рецепт, що підкорює серця
Святковий салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте оригінальну страву для святкового столу? Салат "Вишиванка"— це не лише смачно, а й справжній витвір кулінарного мистецтва. Вражаюча презентація в українському стилі та гармонія смаків зроблять його головною прикрасою вашого застілля. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • сир твердий — 100 г;
  • варені яйця — 5 шт.;
  • консервована кукурудза — 300 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • копчена курка — 250 г;
  • відварена картопля — 3 шт.;
  • сіль за смаком;
  • майонез;
  • сир, кріп, гранат для прикраси.

Спосіб приготування

Форму для збирання салату застелити харчовою плівкою. Першим шаром натерти на тертці твердий сир і зробити сіточку з майонезу. Наступним шаром натерти варені яйця, додати сіль і перець за смаком, знову полити майонезом.

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Варені яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти шар кукурудзи та полити його сіточкою з майонезу. Далі додати огірки, нарізані соломкою, і знову полити майонезом.

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Огірок та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе нарізати кубиками, викласти на огірки та покрити майонезною сіточкою. Потім відварену картоплю натерти на тертці, посолити, поперчити, полити майонезом і розрівняти ложкою.

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Шинка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Салат перевернути на плоску тарілку, зняти харчову плівку. Боки салату змастити майонезом і посипати тертим сиром. Прикрасити кропом і зернами граната. Смачного!

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Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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