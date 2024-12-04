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"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 мин, без сырых яиц

4 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
"Украинский Тирамис" — быстрый торт без выпечки всего за 8 минут.
Кусочек Тирамыса, Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Любите сладенькое, но нет времени на сложные десерты? Приготовьте "Украинский тирамису" — быстрый и вкусный торт без выпечки. Никаких сырых яиц и лишних усилий — всего 8 минут, и десерт готов украсить ваш стол!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • топленое печенье — 350 г;
  • творог — 600 г;
  • сметана — 150 г;
  • сахар — 100 г;
  • какао — 1 ст.л.;
  • кипяток — 80-100 мл.;
  • шоколад — 1 плитка;
  • молоко — 30 мл.

Способ приготовления

В миску с сыром выкладываем сметану и сахар, взбиваем погружным блендером до однородности. В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.

тирамису без выпечки за 8 мин, без сырых яиц
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокую форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао, выкладываем ⅓ часть творожной массы.

рецепт тирамису без выпечки за 8 мин, без сырых яиц
Шоколад и молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Распределяем равномерно крем и выкладываем печенье 2 слоем. Снова смачиваем печенье какао, смазываем творожным кремом. Аналогично делаем и третий слой из крема и печенья.

простой рецепт тирамису без выпечки за 8 мин, без сырых яиц
Приготовление тирамису. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчаем шоколад, вливаем молоко и растапливаем смесь на водяной бане. Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике в час.

вкусный рецепт тирамису без выпечки за 8 мин, без сырых яиц
Шоколадная глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

В результате мы получаем сочный домашний украинский тирамису. С наших привычных и бюджетных продуктов.

бюджетное тирамису без выпечки за 8 мин, без сырых яиц
Кусочек тирамису. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов.

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

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Обратят внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из 4-х ингредиентов.

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