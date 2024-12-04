"Украинский Тирамис" — быстрый торт без выпечки всего за 8 минут.

Кусочек Тирамыса, Фото: Freepik

Любите сладенькое, но нет времени на сложные десерты? Приготовьте "Украинский тирамису" — быстрый и вкусный торт без выпечки. Никаких сырых яиц и лишних усилий — всего 8 минут, и десерт готов украсить ваш стол!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

топленое печенье — 350 г;

творог — 600 г;

сметана — 150 г;

сахар — 100 г;

какао — 1 ст.л.;

кипяток — 80-100 мл.;

шоколад — 1 плитка;

молоко — 30 мл.

Способ приготовления

В миску с сыром выкладываем сметану и сахар, взбиваем погружным блендером до однородности. В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокую форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао, выкладываем ⅓ часть творожной массы.

Шоколад и молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Распределяем равномерно крем и выкладываем печенье 2 слоем. Снова смачиваем печенье какао, смазываем творожным кремом. Аналогично делаем и третий слой из крема и печенья.

Приготовление тирамису. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчаем шоколад, вливаем молоко и растапливаем смесь на водяной бане. Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике в час.

Шоколадная глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

В результате мы получаем сочный домашний украинский тирамису. С наших привычных и бюджетных продуктов.

Кусочек тирамису. Фото: gospodynka.com.ua

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