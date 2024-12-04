"Украинский Тирамис" — быстрый торт без выпечки всего за 8 минут.

"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 мин, без сырых яиц
Любите сладенькое, но нет времени на сложные десерты? Приготовьте "Украинский тирамису" — быстрый и вкусный торт без выпечки. Никаких сырых яиц и лишних усилий — всего 8 минут, и десерт готов украсить ваш стол!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- топленое печенье — 350 г;
- творог — 600 г;
- сметана — 150 г;
- сахар — 100 г;
- какао — 1 ст.л.;
- кипяток — 80-100 мл.;
- шоколад — 1 плитка;
- молоко — 30 мл.
Способ приготовления
В миску с сыром выкладываем сметану и сахар, взбиваем погружным блендером до однородности. В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.
В глубокую форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао, выкладываем ⅓ часть творожной массы.
Распределяем равномерно крем и выкладываем печенье 2 слоем. Снова смачиваем печенье какао, смазываем творожным кремом. Аналогично делаем и третий слой из крема и печенья.
Измельчаем шоколад, вливаем молоко и растапливаем смесь на водяной бане. Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике в час.
В результате мы получаем сочный домашний украинский тирамису. С наших привычных и бюджетных продуктов.
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