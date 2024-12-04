"Український Тірамісу" — швидкий торт без випічки всього за 8 хвилин.

"Український Тірамісу" — торт без випічки за 8 хв, без сирих яєць
Любите солоденьке, але немає часу на складні десерти? Приготуйте "Український Тірамісу" — швидкий і смачний торт без випічки. Жодних сирих яєць і зайвих зусиль — всього 8 хвилин, і десерт готовий прикрасити ваш стіл!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- топлене печиво — 350 г;
- кисломолочний сир — 600 г;
- сметана — 150 г;
- цукор — 100 г;
- какао — 1 ст.л.;
- окріп — 80-100 мл.;
- шоколад — 1 плитка;
- молоко — 30 мл.
Спосіб приготування
У миску з сиром викладаємо сметану та цукор, збиваємо занурювальним блендером до однорідності. У просіяне какао вливаємо окріп, перемішуємо.
У глибоку форму для випікання викладаємо шар із печива. Змочуємо печиво рідким какао, викладаємо ⅓ частину сирної маси.
Розподіляємо рівномірно крем і викладаємо печиво 2 шаром. Знову змочуємо печиво какао, змащуємо сирним кремом. Аналогічно робмо і третій шар із крему та печива.
Подрібнюємо шоколад, вливаємо молоко та розтоплюємо суміш на водяній бані. Покриваємо глазур’ю верхівку торта, залишаємо в холодильнику на годину.
У результаті ми отримуємо соковитий домашній український тірамісу. З наших привичних і бюджетних продуктів.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів
Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.
Також радимо звернути увагу на низькокалорійний рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня.
Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.
Також ми розповідали про геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна
Звернуть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів.
Читайте Новини.LIVE!