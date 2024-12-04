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"Український Тірамісу" — торт без випічки за 8 хв, без сирих яєць

4 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
"Український Тірамісу" — швидкий торт без випічки всього за 8 хвилин.
Шматочок Тірамису, Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Любите солоденьке, але немає часу на складні десерти? Приготуйте "Український Тірамісу" — швидкий і смачний торт без випічки. Жодних сирих яєць і зайвих зусиль — всього 8 хвилин, і десерт готовий прикрасити ваш стіл!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • топлене печиво — 350 г;
  • кисломолочний сир — 600 г;
  • сметана — 150 г;
  • цукор — 100 г;
  • какао — 1 ст.л.;
  • окріп — 80-100 мл.;
  • шоколад — 1 плитка;
  • молоко — 30 мл. 

Спосіб приготування

У миску з сиром викладаємо сметану та цукор, збиваємо занурювальним блендером до однорідності. У просіяне какао вливаємо окріп, перемішуємо.

тірамісу без випічки за 8 хв, без сирих яєць
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

У глибоку форму для випікання викладаємо шар із печива. Змочуємо печиво рідким какао, викладаємо ⅓ частину сирної маси.

рецепт тірамісу без випічки за 8 хв, без сирих яєць
Шоколад та молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Розподіляємо рівномірно крем і викладаємо печиво 2 шаром. Знову змочуємо печиво какао, змащуємо сирним кремом. Аналогічно робмо і третій шар із крему та печива.

простий рецепт тірамісу без випічки за 8 хв, без сирих яєць
Приготування тірамісу. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнюємо шоколад, вливаємо молоко та розтоплюємо суміш на водяній бані. Покриваємо глазур’ю верхівку торта, залишаємо в холодильнику на годину.

смачний рецепт тірамісу без випічки за 8 хв, без сирих яєць
Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua 

У результаті ми отримуємо соковитий домашній український тірамісу. З наших привичних і бюджетних продуктів.

бюджетне тірамісу без випічки за 8 хв, без сирих яєць
Шматочок тірамісу. Фото: gospodynka.com.ua

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