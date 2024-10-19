Засыпанная капуста от Евгения Клопотенко — пошаговое приготовление блюда Ивана Франко

"Засипана" капуста. Фото: klopotenko.com

"Засипана капуста" — любимое блюдо Ивана Франко, которое теперь можно приготовить по рецепту от Евгения Клопотенко. Простой и вкусный рецепт, который передает традиции украинской кухни и дарит настоящий домашний уют.

Рецепт опубликовали на сайте Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

1 кг капусты;

150-200 мл. воды;

100 г пшена;

150 г сметаны

соль по вкусу;

2 лука;

200 г сала.

Что такое засыпанная капуста

"Засипана капуста" — традиционное украинское блюдо, главным ингредиентом которого является капуста, приготовленная вместе с крупами. Чаще используют пшено, но также можно взять гречку, ячмень или рис. Название "засипана" происходит от способа приготовления — крупы добавляются к капусте в процессе тушения.

Такое блюдо было очень сытным и питательным, что было особенно важно для крестьян, которые много работали на поле и не имели большого выбора продуктов, как это сегодня.

Способ приготовления

Нашинкуйте 1 кг капусты, выложите ее в глубокую сковороду и тушите вместе со 150-200 мл воды под крышкой в течение 10 минут.

Залейте кипятком 100 г пшена и оставьте на 10 минут.

Слейте воду из пшена и добавьте его в капусту. Перемешайте и добавьте воду так, чтобы она покрывала капусту.

Добавьте 150 г сметаны, перемешайте и продолжайте тушить еще 10-15 минут, пока пшено не приготовится. Добавьте соль по вкусу.

Нарежьте кубиками 2 луковицы и 200 г сала. Обжарьте их до золотистого цвета.

Подавайте капусту, украсив сверху жареным луком и салом. Приятного аппетита!

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