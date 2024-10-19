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Улюблена страва Івана Франка — "засипана капуста" від Євгена Клопотенка

19 жовтня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Засипана капуста від Євгена Клопотенка — покрокове приготування страви Івана Франка
Засипана капуста. Фото: klopotenko.com
Оксана Харченко - Редактор

"Засипана капуста" — улюблена страва Івана Франка, яку тепер можна приготувати за рецептом від Євгена Клопотенка. Простий та смачний рецепт, який передає традиції української кухні і дарує справжній домашній затишок.

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг капусти;
  • 150-200 мл води;
  • 100 г пшона;
  • 150 г сметани
  • сіль до смаку;
  • 2 цибулі;
  • 200 г сала. 

Що таке засипана капуста

"Засипана капуста" — традиційна українська страва, головним інгредієнтом якої є капуста, приготована разом з крупами. Найчастіше використовують пшоно, але також можна взяти гречку, ячмінь або рис. Назва "засипана" походить від способу приготування — крупи додаються до капусти в процесі тушкування.

Така страва була дуже ситною та поживною, що було особливо важливо для селян, які багато працювали на полі та не мали великого вибору продуктів, як це є сьогодні.

Спосіб приготування

Нашинкуйте 1 кг капусти, викладіть її в глибоку сковорідку та тушкуйте разом із 150-200 мл води під кришкою протягом 10 хвилин.

Залийте 100 г пшона окропом та залиште на 10 хвилин.

Злийте воду з пшона та додайте його до капусти. Перемішайте і додайте води так, щоб вона покривала капусту.

Додайте 150 г сметани, перемішайте та продовжуйте тушкувати ще 10-15 хвилин, поки пшоно не приготується. Додайте сіль за смаком.

Наріжте кубиками 2 цибулини та 200 г сала. Обсмажте їх до золотистого кольору.

Подавайте засипану капусту, прикрасивши зверху смаженою цибулею та салом. Смачного!

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