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Любимая праздничная закуска всех мужчин — "Кораблики"

29 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Любимая закуска всех мужчин — Кораблики с крабовыми палочками
Закуска с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете рецепт идеальной закуски для компании? "Кораблики" с крабовыми палочками — это гармония простоты и вкуса. Жареный хлеб, крабовые палочки и яркие специи создадут закуску, перед которой никто не устоит.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 2 вареных яйца;
  • 70 г твердого сыра;
  • 1 зуб. чеснока;
  • 1 ст. л. майонеза;
  • 1-2 помидора;
  • 1 огурец;
  • 6 ломтиков хлеба;
  • 6 крабовых палочек.

Способ приготовления

Нарезать хлеб и обжарить до золотистости на сухой сковороде. В миску натереть вареные яйца и сыр на терке.

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Жареный хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить выдавленный через пресс чеснок, заправить майонезом и тщательно перемешать.

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Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Развернуть крабовые палочки прямоугольниками и насадить на деревянные палочки.

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Парус из крабовых палочек. Фото: gospodynka.com.ua

Хлеб смазать намазкой, выложить кружочки помидоров и огурцов, украсить палочкой с крабовыми палочками.

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