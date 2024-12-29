Любимая закуска всех мужчин — Кораблики с крабовыми палочками

Закуска с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете рецепт идеальной закуски для компании? "Кораблики" с крабовыми палочками — это гармония простоты и вкуса. Жареный хлеб, крабовые палочки и яркие специи создадут закуску, перед которой никто не устоит.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

2 вареных яйца;

70 г твердого сыра;

1 зуб. чеснока;

1 ст. л. майонеза;

1-2 помидора;

1 огурец;

6 ломтиков хлеба;

6 крабовых палочек.

Способ приготовления

Нарезать хлеб и обжарить до золотистости на сухой сковороде. В миску натереть вареные яйца и сыр на терке.

Жареный хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить выдавленный через пресс чеснок, заправить майонезом и тщательно перемешать.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Развернуть крабовые палочки прямоугольниками и насадить на деревянные палочки.

Парус из крабовых палочек. Фото: gospodynka.com.ua

Хлеб смазать намазкой, выложить кружочки помидоров и огурцов, украсить палочкой с крабовыми палочками.

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