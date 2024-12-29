Любимая закуска всех мужчин — Кораблики с крабовыми палочками

Любимая праздничная закуска всех мужчин — "Кораблики"
Ищете рецепт идеальной закуски для компании? "Кораблики" с крабовыми палочками — это гармония простоты и вкуса. Жареный хлеб, крабовые палочки и яркие специи создадут закуску, перед которой никто не устоит.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 2 вареных яйца;
- 70 г твердого сыра;
- 1 зуб. чеснока;
- 1 ст. л. майонеза;
- 1-2 помидора;
- 1 огурец;
- 6 ломтиков хлеба;
- 6 крабовых палочек.
Способ приготовления
Нарезать хлеб и обжарить до золотистости на сухой сковороде. В миску натереть вареные яйца и сыр на терке.
Добавить выдавленный через пресс чеснок, заправить майонезом и тщательно перемешать.
Развернуть крабовые палочки прямоугольниками и насадить на деревянные палочки.
Хлеб смазать намазкой, выложить кружочки помидоров и огурцов, украсить палочкой с крабовыми палочками.
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