Улюблена закуска всіх чоловіків — Кораблики з крабовими палочками

Улюблена святкова закуска всіх чоловіків — "Кораблики"
Шукаєте рецепт ідеальної закуски для компанії? "Кораблики" з крабовими палочками — це гармонія простоти й смаку. Смажений хліб, крабові палочки та яскраві спеції створять закуску, перед якою ніхто не встоїть.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 2 варених яйця;
- 70 г сиру твердого;
- 1 зуб. часнику;
- 1 ст. л. майонезу;
- 1-2 помідори;
- 1 огірок;
- 6 скибочок хліба;
- 6 крабових паличок.
Спосіб приготування
Нарізати хліб і обсмажити до золотистості на сухій сковорідці. У миску натерти варені яйця та твердий сир на терці.
Додати видавлений через прес часник, заправити майонезом і ретельно перемішати.
Розгорнути крабові палички у прямокутники та насадити на дерев’яні палички.
Хліб змастити намазкою, викласти кружечки помідорів та огірків, прикрасити паличкою з крабовими паличками.
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