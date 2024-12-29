Улюблена закуска всіх чоловіків — Кораблики з крабовими палочками

Закуска з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте рецепт ідеальної закуски для компанії? "Кораблики" з крабовими палочками — це гармонія простоти й смаку. Смажений хліб, крабові палочки та яскраві спеції створять закуску, перед якою ніхто не встоїть.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

2 варених яйця;

70 г сиру твердого;

1 зуб. часнику;

1 ст. л. майонезу;

1-2 помідори;

1 огірок;

6 скибочок хліба;

6 крабових паличок.

Спосіб приготування

Нарізати хліб і обсмажити до золотистості на сухій сковорідці. У миску натерти варені яйця та твердий сир на терці.

Смажений хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Додати видавлений через прес часник, заправити майонезом і ретельно перемішати.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Розгорнути крабові палички у прямокутники та насадити на дерев’яні палички.

Вітрила з крабових паличок. Фото: gospodynka.com.ua

Хліб змастити намазкою, викласти кружечки помідорів та огірків, прикрасити паличкою з крабовими паличками.

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