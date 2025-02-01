Любимый девчачий салат — нежный, пикантный и невероятно вкусный

Домашний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идеальный салат для праздничного стола? Этот "девчачий" салат уже много лет остается любимым рецептом. Вкусный, пикантный, нежный и легкий в приготовлении — стоит только попробовать.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

картофель — 4-5 крупных шт.;

куриное филе — 2 шт.;

чернослив — по вкусу;

орехи — по вкусу;

сметана — 3 ст.л;

майонез — 3 ст.л.;

чеснок — 1 зубчик;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Для соуса смешать сметану и майонез в равных пропорциях. Добавить измельченный чеснок и черный молотый перец, тщательно перемешать. Отварить картофель и куриное филе в подсоленной воде.

Сметана и чеснок Фото: smachnenke.com.ua

Натереть картофель на крупной терке, выложить первым слоем, смазать соусом. Разобрать куриное филе на волокна, выложить вторым слоем, снова смазать соусом. Чернослив промыть, нарезать соломкой, выложить поверх курицы, смазать соусом.

Курица и соус Фото: smachnenke.com.ua

Повторить слои в такой же последовательности: картофель — соус, курица — соус, чернослив — соус.

Добавление орехов Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить грецкие орехи и посыпать ими верхний слой. Дать салату настояться несколько часов в холодильнике, а лучше — оставить на ночь.

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