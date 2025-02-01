Улюблений дівчачий салат — ніжний, пікантний і неймовірно смачний

Домашній салат. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідеальний салат для святкового столу? Цей "дівчачий" салат уже багато років залишається улюбленим рецептом. Смачний, пікантний, ніжний та легкий у приготуванні — варто лише спробувати.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

картопля — 4-5 великих шт.;

куряче філе — 2 шт.;

чорнослив — на смак;

горіхи — на смак;

сметана — 3 ст.л.;

майонез — 3 ст.л.;

часник — 1 зубчик;

чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Для соусу змішати сметану та майонез у рівних пропорціях. Додати подрібнений часник та чорний мелений перець, ретельно перемішати. Відварити картоплю та куряче філе у підсоленій воді.

Сметана та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти картоплю на великій тертці, викласти першим шаром, змастити соусом. Розібрати куряче філе на волокна, викласти другим шаром, знову змастити соусом. Чорнослив промити, нарізати соломкою, викласти поверх курки, змастити соусом.

Курка та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Повторити шари у такій же послідовності: картопля — соус, курка — соус, чорнослив — соус.

Додавання горіхів. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити волоські горіхи та посипати ними верхній шар. Дати салату настоятися кілька годин у холодильнику, а краще — залишити на ніч.

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