Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа" — вкусное блюдо за 5 минут

Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим любимым рецептом завтрака. Он не только тщательно следит за своей фигурой, но и является настоящим гурманом, поэтому его рецепт, безусловно, стоит попробовать.

Рецепт сообщил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

яйца;

шпинат;

курица;

сыр;

авокадо;

соль, перец;

микрогрин.

Способ приготовления

На хорошо разогретую сковороду влейте яйца, взбитые вилкой. Когда яйца начнут схватываться, выложите на них листья шпината, затем добавьте кусочки курицы и сыра.

Приготовление завтрака. Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Накройте сковороду крышкой и готовьте к полной готовности.

Приготовление завтрака. Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Переложите яичницу на тарелку, чтобы она была как плотный блинчик. Сверху разместите ломтики авокадо и микрогрин. Не забудьте посолить по вкусу перед подачей.

Готовый завтрак. Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

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