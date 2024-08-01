Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа" — вкусное блюдо за пять минут arrow

Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа" — вкусное блюдо за пять минут

1 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа" — вкусное блюдо за 5 минут
Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим любимым рецептом завтрака. Он не только тщательно следит за своей фигурой, но и является настоящим гурманом, поэтому его рецепт, безусловно, стоит попробовать.

Рецепт сообщил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца;
  • шпинат;
  • курица;
  • сыр;
  • авокадо;
  • соль, перец;
  • микрогрин.

Способ приготовления

На хорошо разогретую сковороду влейте яйца, взбитые вилкой. Когда яйца начнут схватываться, выложите на них листья шпината, затем добавьте кусочки курицы и сыра.

рецепт завтрака
Приготовление завтрака. Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Накройте сковороду крышкой и готовьте к полной готовности.

приготовление завтрака от Мастер Шеф
Приготовление завтрака. Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Переложите яичницу на тарелку, чтобы она была как плотный блинчик. Сверху разместите ломтики авокадо и микрогрин. Не забудьте посолить по вкусу перед подачей.

рецепт завтрака за 5 минут
Готовый завтрак. Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

рецепты Эктор Хименес-Браво яйца авокадо идея для завтрака Мастер Шеф

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 — за какие медали спортсмены будут бороться сегодня

08:02 Запорожская область снова под вражеским огнем — последствия обстрелов за сутки

08:00 В одной из стран ЕС увеличили помощь беженцам с 1 августа

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

07:51 Олимпиада-2024, день шестой — расписание украинцев — четыре шанса на медали

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

07:49 На территории Румынии обнаружили новые обломки российского беспилотника

07:39 В Сумской области "свидетель Иеговы" письменно отказался от мобилизации — какое решение принял суд

07:21 Очереди на границе Украины — возле каких пунктов пропуска сегодня ждать пробки

07:21 Хмельничанин угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом — наказал ли его суд

07:01 Программа "єОселя" — военные жалуются на задержки средств от ПриватБанка

08:03 Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 — за какие медали спортсмены будут бороться сегодня

08:02 Запорожская область снова под вражеским огнем — последствия обстрелов за сутки

08:00 В одной из стран ЕС увеличили помощь беженцам с 1 августа

07:51 Олимпиада-2024, день шестой — расписание украинцев — четыре шанса на медали

07:49 На территории Румынии обнаружили новые обломки российского беспилотника

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

07:39 В Сумской области "свидетель Иеговы" письменно отказался от мобилизации — какое решение принял суд

07:21 Очереди на границе Украины — возле каких пунктов пропуска сегодня ждать пробки

07:21 Хмельничанин угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом — наказал ли его суд

07:01 Программа "єОселя" — военные жалуются на задержки средств от ПриватБанка

06:48 Трамп заявил, что Харрис "неожиданно почернела" — та не замедлила ответить

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024
Text

23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине