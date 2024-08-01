Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа" — вкусное блюдо за 5 минут

Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа" — вкусное блюдо за пять минут
Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим любимым рецептом завтрака. Он не только тщательно следит за своей фигурой, но и является настоящим гурманом, поэтому его рецепт, безусловно, стоит попробовать.
Рецепт сообщил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- яйца;
- шпинат;
- курица;
- сыр;
- авокадо;
- соль, перец;
- микрогрин.
Способ приготовления
На хорошо разогретую сковороду влейте яйца, взбитые вилкой. Когда яйца начнут схватываться, выложите на них листья шпината, затем добавьте кусочки курицы и сыра.
Накройте сковороду крышкой и готовьте к полной готовности.
Переложите яичницу на тарелку, чтобы она была как плотный блинчик. Сверху разместите ломтики авокадо и микрогрин. Не забудьте посолить по вкусу перед подачей.
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