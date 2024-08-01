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Улюблений сніданок Ектора з "МастерШефа" — смачна страва за п'ять хвилин

1 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Улюблений сніданок Ектора з "МастерШефа" — смачна страва за 5 хвилин
Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Зірка шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм улюбленим рецептом сніданку. Він не тільки ретельно стежить за своєю фігурою, але і є справжнім гурманом, тому його рецепт безперечно варто спробувати.

Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram

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Вам знадобиться: 

  • яйця;
  • шпинат;
  • курка;
  • сир;
  • авокадо;
  • сіль, перець;
  • мікрогрін. 

Спосіб приготування 

На добре розігріту сковороду влийте яйця, збиті виделкою. Коли яйця почнуть схоплюватися, викладіть на них листя шпинату, потім додайте шматочки курки та сиру. 

рецепт завтрака
Приготування сніданку. Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Накрийте кришкою сковороду і готуйте до повної готовності.

приготування сніданку від Мастер Шеф
Приготування сніданку. Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Перекладіть яєчню на тарілку, щоб вона була, як щільний млинець. Зверху розмістіть скибочки авокадо та мікрогрін. Не забудьте посолити до смаку перед подачею.

рецепт сніданку за 5 хвилин
Готовий сніданок. Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

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рецепти Ектор Хіменес-Браво яйця авокадо ідея для сніданку Мастер Шеф

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