Улюблений сніданок Ектора з "МастерШефа" — смачна страва за 5 хвилин

Улюблений сніданок Ектора з "МастерШефа" — смачна страва за п'ять хвилин
Зірка шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм улюбленим рецептом сніданку. Він не тільки ретельно стежить за своєю фігурою, але і є справжнім гурманом, тому його рецепт безперечно варто спробувати.
Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- яйця;
- шпинат;
- курка;
- сир;
- авокадо;
- сіль, перець;
- мікрогрін.
Спосіб приготування
На добре розігріту сковороду влийте яйця, збиті виделкою. Коли яйця почнуть схоплюватися, викладіть на них листя шпинату, потім додайте шматочки курки та сиру.
Накрийте кришкою сковороду і готуйте до повної готовності.
Перекладіть яєчню на тарілку, щоб вона була, як щільний млинець. Зверху розмістіть скибочки авокадо та мікрогрін. Не забудьте посолити до смаку перед подачею.
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