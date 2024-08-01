Улюблений сніданок Ектора з "МастерШефа" — смачна страва за 5 хвилин

Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Зірка шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм улюбленим рецептом сніданку. Він не тільки ретельно стежить за своєю фігурою, але і є справжнім гурманом, тому його рецепт безперечно варто спробувати.

Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

яйця;

шпинат;

курка;

сир;

авокадо;

сіль, перець;

мікрогрін.

Спосіб приготування

На добре розігріту сковороду влийте яйця, збиті виделкою. Коли яйця почнуть схоплюватися, викладіть на них листя шпинату, потім додайте шматочки курки та сиру.

Приготування сніданку. Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Накрийте кришкою сковороду і готуйте до повної готовності.

Приготування сніданку. Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

Перекладіть яєчню на тарілку, щоб вона була, як щільний млинець. Зверху розмістіть скибочки авокадо та мікрогрін. Не забудьте посолити до смаку перед подачею.

Готовий сніданок. Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram hectorjimenezbravo

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