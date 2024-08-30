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Универсальный вкусный кетчуп на зиму — удачный проверенный рецепт к любым блюдам и закускам

30 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Универсальный кетчуп на зиму – пошаговый рецепт заготовки
Кетчуп на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот универсальный кетчуп на зиму станет незаменимым дополнением к любым блюдам и закускам. Готовьте по проверенному рецепту, который гарантирует насыщенный вкус и идеальную консистенцию.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

  • 4 кг помидоров;
  • 0,5 кг яблок;
  • 0,5 кг болгарского перца;
  • 0,5 кг лука;
  • 150 г чеснока;
  • 300 г сахара;
  • 2 ст.л. соли;
  • 70 г уксуса;
  • 2 ст.л. крахмала + 150 мл воды.

Способ приготовления

Помидоры, яблоки и лук нарезаем полукольцами, а болгарский перец – соломкой. Нарезанные овощи выкладываем в большой чугунный котел и варим в течение одного часа, периодически помешивая и прижимая ложкой. После часа варки перебиваем овощи погружным блендером до состояния пюре.

рецепт кетчупа на зиму
Яблоки и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Если блендера нет, перед тем как закладывать овощи в котел, можно перекрутить их через мясорубку или нарезать более мелкими кусочками и проварить один час. Перетираем полученное овощное пюре через сито. Жмых откладываем в отдельную миску (из него можно приготовить вкусную аджику по тому рецепту).

простой рецепт кетчупа на зиму
Приготовление кетчупа. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Сок переливаем в кастрюлю. Добавляем к соку сахар, соль и 70 г уксуса, перемешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 20 минут, помешивая каждые 3-5 минут.

кетчуп на зиму с яблоками
Добавление сахара. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Крахмал разводим в воде и тоненьким струйком вливаем в кастрюлю, быстро и постоянно помешивая в течение трех минут, чтобы не образовались комочки.

вкусный рецепт кетчупа на зиму с яблоками
Кетчуп на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Дальше варим кетчуп еще 5 минут. Готовый кетчуп разливаем в стерилизованные банки и закатываем стерилизованными крышками.

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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