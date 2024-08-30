Универсальный кетчуп на зиму – пошаговый рецепт заготовки

Кетчуп на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Этот универсальный кетчуп на зиму станет незаменимым дополнением к любым блюдам и закускам. Готовьте по проверенному рецепту, который гарантирует насыщенный вкус и идеальную консистенцию.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

4 кг помидоров;

0,5 кг яблок;

0,5 кг болгарского перца;

0,5 кг лука;

150 г чеснока;

300 г сахара;

2 ст.л. соли;

70 г уксуса;

2 ст.л. крахмала + 150 мл воды.

Способ приготовления

Помидоры, яблоки и лук нарезаем полукольцами, а болгарский перец – соломкой. Нарезанные овощи выкладываем в большой чугунный котел и варим в течение одного часа, периодически помешивая и прижимая ложкой. После часа варки перебиваем овощи погружным блендером до состояния пюре.

Яблоки и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Если блендера нет, перед тем как закладывать овощи в котел, можно перекрутить их через мясорубку или нарезать более мелкими кусочками и проварить один час. Перетираем полученное овощное пюре через сито. Жмых откладываем в отдельную миску (из него можно приготовить вкусную аджику по тому рецепту).

Приготовление кетчупа. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Сок переливаем в кастрюлю. Добавляем к соку сахар, соль и 70 г уксуса, перемешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 20 минут, помешивая каждые 3-5 минут.

Добавление сахара. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Крахмал разводим в воде и тоненьким струйком вливаем в кастрюлю, быстро и постоянно помешивая в течение трех минут, чтобы не образовались комочки.

Кетчуп на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Дальше варим кетчуп еще 5 минут. Готовый кетчуп разливаем в стерилизованные банки и закатываем стерилизованными крышками.

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