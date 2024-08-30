Універсальний кетчуп на зиму — покроковий рецепт заготовки

Кетчуп на зиму. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Цей універсальний кетчуп на зиму стане незамінним доповненням до будь-яких страв і закусок. Готуйте за перевіреним рецептом, який гарантує насичений смак і ідеальну консистенцію.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

4 кг помідорів;

0,5 кг яблук;

0,5 кг болгарського перцю;

0,5 кг цибулі;

150 г часнику;

300 г цукру;

2 ст.л. солі;

70 г оцту;

2 ст.л. крохмалю + 150 мл води.

Спосіб приготування

Помідори, яблука та цибулю нарізаємо півкільцями, а болгарський перець — соломкою. Нарізані овочі викладаємо у великий чавунний казан і варимо протягом однієї години, періодично помішуючи та притискаючи ложкою. Після години варіння перебиваємо овочі погружним блендером до стану пюре.

Яблука та помідори. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Якщо блендера немає, перед тим як закладати овочі в казан, можна перекрутити їх через м'ясорубку або нарізати дрібнішими шматочками і проварити одну годину. Перетираємо отримане овочеве пюре через сито. Жмих відкладаємо в окрему миску (з нього можна приготувати смачну аджику за цим рецептом).

Приготування кетчупа. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Сік переливаємо в каструлю. Додаємо до соку цукор, сіль і 70 г оцту, перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин, помішуючи кожні 3-5 хвилин.

Додавання цукру. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Крохмаль розводимо у воді і тоненькою струйкою вливаємо у каструлю, швидко і постійно помішуючи протягом трьох хвилин, щоб не утворилися грудочки.

Кетчуп на зиму. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Далі варимо кетчуп ще 5 хвилин. Готовий кетчуп розливаємо у стерилізовані банки і закатуємо стерилізованими кришками.

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак — як аджика, всі чоловіки оцінять.

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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.