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Універсальний найсмачніший кетчуп на зиму — вдалий перевірений рецепт до будь яких страв і закусок

30 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Універсальний кетчуп на зиму — покроковий рецепт заготовки
Кетчуп на зиму. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей універсальний кетчуп на зиму стане незамінним доповненням до будь-яких страв і закусок. Готуйте за перевіреним рецептом, який гарантує насичений смак і ідеальну консистенцію.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться: 

  • 4 кг помідорів;
  • 0,5 кг яблук;
  • 0,5 кг болгарського перцю;
  • 0,5 кг цибулі;
  • 150 г часнику;
  • 300 г цукру;
  • 2 ст.л. солі;
  • 70 г оцту;
  • 2 ст.л. крохмалю + 150 мл води. 

Спосіб приготування 

Помідори, яблука та цибулю нарізаємо півкільцями, а болгарський перець — соломкою. Нарізані овочі викладаємо у великий чавунний казан і варимо протягом однієї години, періодично помішуючи та притискаючи ложкою. Після години варіння перебиваємо овочі погружним блендером до стану пюре. 

рецепт кетчупа на зиму
Яблука та помідори. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Якщо блендера немає, перед тим як закладати овочі в казан, можна перекрутити їх через м'ясорубку або нарізати дрібнішими шматочками і проварити одну годину. Перетираємо отримане овочеве пюре через сито. Жмих відкладаємо в окрему миску (з нього можна приготувати смачну аджику за цим рецептом). 

простий рецепт кетчупа на зиму
Приготування кетчупа. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Сік переливаємо в каструлю. Додаємо до соку цукор, сіль і 70 г оцту, перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин, помішуючи кожні 3-5 хвилин. 

кетчуп на зиму з яблуками
Додавання цукру. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Крохмаль розводимо у воді і тоненькою струйкою вливаємо у каструлю, швидко і постійно помішуючи протягом трьох хвилин, щоб не утворилися грудочки.

смачний рецепт кетчупа на зиму з яблуками
Кетчуп на зиму. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Далі варимо кетчуп ще 5 хвилин. Готовий кетчуп розливаємо у стерилізовані банки і закатуємо стерилізованими кришками.

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак — як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

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