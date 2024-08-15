Универсальный рецепт дрожжевого теста за 5 минут – пошаговый рецепт

Универсальный рецепт дрожжевого теста за 5 минут — для любой выпечки
Этот рецепт идеально подойдет для приготовления пирожков, булочек, пиццы или другой сдобы, без лишнего затраченного времени. Быстро все смешал и сразу можно выпекать.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- 800 г муки;
- 4 ст.л. подсолнечного масла;
- 50 г дрожжей;
- 1 ст.л. сахара;
- соль по вкусу;
- 2 стакана воды.
Способ приготовления
4 столовых ложки муки смешать с 4 столовыми ложками подсолнечного масла. Добавить 1 стакан кипятка и размешать до однородности во избежание образования комочков.
В другой посуде раскрошить 50 г дрожжей с 1 столовой ложкой сахара, добавить 1 столовую ложку муки, тщательно смешать.
Влить 1 стакан теплой кипяченой воды и снова размешать до однородного состояния.
Соединить обе массы, добавить 800 г просеянной муки. Перемешать и когда тесто станет тяжелым для перемешивания ложкой, начать вымешивать руками. При необходимости можно добавить еще муки. Тесто нужно интенсивно вымешивать руками до тех пор пока оно не перестанет липнуть к рукам.
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