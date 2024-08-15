Универсальный рецепт дрожжевого теста за 5 минут – пошаговый рецепт

Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Этот рецепт идеально подойдет для приготовления пирожков, булочек, пиццы или другой сдобы, без лишнего затраченного времени. Быстро все смешал и сразу можно выпекать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

800 г муки;

4 ст.л. подсолнечного масла;

50 г дрожжей;

1 ст.л. сахара;

соль по вкусу;

2 стакана воды.

Способ приготовления

4 столовых ложки муки смешать с 4 столовыми ложками подсолнечного масла. Добавить 1 стакан кипятка и размешать до однородности во избежание образования комочков.

Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

В другой посуде раскрошить 50 г дрожжей с 1 столовой ложкой сахара, добавить 1 столовую ложку муки, тщательно смешать.

Мука и дрожжи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Влить 1 стакан теплой кипяченой воды и снова размешать до однородного состояния.

Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Соединить обе массы, добавить 800 г просеянной муки. Перемешать и когда тесто станет тяжелым для перемешивания ложкой, начать вымешивать руками. При необходимости можно добавить еще муки. Тесто нужно интенсивно вымешивать руками до тех пор пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Раньше мы писали, что делать, если дрожжевое тесто не поднялось.

Еще мы рассказывали рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки.