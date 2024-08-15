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Универсальный рецепт дрожжевого теста за 5 минут — для любой выпечки

15 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Универсальный рецепт дрожжевого теста за 5 минут – пошаговый рецепт
Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт идеально подойдет для приготовления пирожков, булочек, пиццы или другой сдобы, без лишнего затраченного времени. Быстро все смешал и сразу можно выпекать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • 800 г муки;
  • 4 ст.л. подсолнечного масла;
  • 50 г дрожжей;
  • 1 ст.л. сахара;
  • соль по вкусу;
  • 2 стакана воды.

Способ приготовления

4 столовых ложки муки смешать с 4 столовыми ложками подсолнечного масла. Добавить 1 стакан кипятка и размешать до однородности во избежание образования комочков.

рецепт теста для пирожков
Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

В другой посуде раскрошить 50 г дрожжей с 1 столовой ложкой сахара, добавить 1 столовую ложку муки, тщательно смешать.

рецепт дрожжевого теста
Мука и дрожжи. Фото: YouTube @twinskitchen76

Влить 1 стакан теплой кипяченой воды и снова размешать до однородного состояния.

рецепт простого дрожжевого теста
Приготовление теста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Соединить обе массы, добавить 800 г просеянной муки. Перемешать и когда тесто станет тяжелым для перемешивания ложкой, начать вымешивать руками. При необходимости можно добавить еще муки. Тесто нужно интенсивно вымешивать руками до тех пор пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Раньше мы писали, что делать, если дрожжевое тесто не поднялось.

Еще мы рассказывали рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки.

лайфхаки рецепты выпечка тесто дрожжевое тесто

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