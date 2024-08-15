Універсальний рецепт дріжджового тіста за 5 хвилин — покроковий рецепт

Універсальний рецепт дріжджового тіста за 5 хвилин — для будь-якої випічки
Цей рецепт ідеально підійде для приготування пиріжків, булочок, піци або іншої здоби, без зайвого витраченого часу. Швидко все змішав та одразу можна випікати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- 800 г борошна;
- 4 ст.л. соняшникової олії;
- 50 г дріждів;
- 1 ст.л. цукру;
- сіль за смаком;
- 2 склянки води.
Спосіб приготування
4 столові ложки борошна змішати з 4 столовими ложками соняшникової олії. Додати 1 склянку кип’ятку та розмішати до однорідності, щоб уникнути утворення грудочок.
В іншій посудині розкришити 50 г дріжджів з 1 столовою ложкою цукру, додати 1 столову ложку борошна, ретельно змішати.
Влити 1 склянку теплої кип’яченої води і знову розмішати до однорідного стану.
Поєднати обидві маси, додати 800 г просіяного борошна. Перемішати, і коли тісто стане важким для перемішування ложкою, почати вимішувати руками. За потреби можна додати ще борошна. Тісто потрібно інтенсивно вимішувати руками до тих пір, поки воно не перестане липнути до рук.
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