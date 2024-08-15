Універсальний рецепт дріжджового тіста за 5 хвилин — покроковий рецепт

Приготування тіста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Цей рецепт ідеально підійде для приготування пиріжків, булочок, піци або іншої здоби, без зайвого витраченого часу. Швидко все змішав та одразу можна випікати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

800 г борошна;

4 ст.л. соняшникової олії;

50 г дріждів;

1 ст.л. цукру;

сіль за смаком;

2 склянки води.

Спосіб приготування

4 столові ложки борошна змішати з 4 столовими ложками соняшникової олії. Додати 1 склянку кип’ятку та розмішати до однорідності, щоб уникнути утворення грудочок.

Приготування тіста. Фото: YouTube @twinskitchen76

В іншій посудині розкришити 50 г дріжджів з 1 столовою ложкою цукру, додати 1 столову ложку борошна, ретельно змішати.

Борошно та дріжжі. Фото: YouTube @twinskitchen76

Влити 1 склянку теплої кип’яченої води і знову розмішати до однорідного стану.

Приготування тіста. Фото: YouTube @twinskitchen76

Поєднати обидві маси, додати 800 г просіяного борошна. Перемішати, і коли тісто стане важким для перемішування ложкою, почати вимішувати руками. За потреби можна додати ще борошна. Тісто потрібно інтенсивно вимішувати руками до тих пір, поки воно не перестане липнути до рук.

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