Томатный соус на зиму по рецепту мамы — пошаговое приготовление

Универсальный томатный соус на зиму по рецепту мамы
Попробуйте приготовить такой домашний и очень вкусный кетчуп. Он отлично подойдет к любому блюду, прекрасная заготовка на зиму, никого не оставит равнодушным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- помидоры 4 кг;
- лук 500 г;
- чеснок 2 головки;
- соль 2 ст.л;
- сахар 300 г;
- уксус 9% 150 мл;
- перец черный 2 г;
- перец чили 1 г;
- корица 2 г;
- гвоздика 6 шт;
- крахмал 3 ст.л. без горки.
Способ приготовления
Помидоры необходимо помыть и разрезать на 3-4 части.
Пропустить через соковыжималку или мясорубку.
Томатный сок ставим на плиту и доводим до кипения, через 5 минут нужно взять пол стакана сока и отставить в сторону. Затем добавляем тертый лук. Варим на среднем огне 1 час. Затем добавить сахар, черный молотый перец, корицу, гвоздику, перец чили и соль. Также добавляем 9% уксус и варим еще 10 минут. Затем добавить измельченный чеснок.
Затем берем пол стакана сока, который мы отставили в самом начале. Добавляем туда крахмал, все размешать и добавить в кастрюлю. Варить еще 20 минут.
Разливаем кетчуп по стерилизованным банкам и закрываем.
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