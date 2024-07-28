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Универсальный томатный соус на зиму по рецепту мамы

28 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Томатный соус на зиму по рецепту мамы — пошаговое приготовление
Томатный соус на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте приготовить такой домашний и очень вкусный кетчуп. Он отлично подойдет к любому блюду, прекрасная заготовка на зиму, никого не оставит равнодушным. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • помидоры 4 кг;
  • лук 500 г;
  • чеснок 2 головки;
  • соль 2 ст.л;
  • сахар 300 г;
  • уксус 9% 150 мл;
  • перец черный 2 г;
  • перец чили 1 г;
  • корица 2 г;
  • гвоздика 6 шт;
  • крахмал 3 ст.л. без горки. 

Способ приготовления 

Помидоры необходимо помыть и разрезать на 3-4 части.

рецепт приготовления соуса на зиму
Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пропустить через соковыжималку или мясорубку. 

томатаный соус на зиму
Приготовление томатаного сока. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Томатный сок ставим на плиту и доводим до кипения, через 5 минут нужно взять пол стакана сока и отставить в сторону. Затем добавляем тертый лук. Варим на среднем огне 1 час. Затем добавить сахар, черный молотый перец, корицу, гвоздику, перец чили и соль. Также добавляем 9% уксус и варим еще 10 минут. Затем добавить измельченный чеснок. 

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Томатный соус и специи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем берем пол стакана сока, который мы отставили в самом начале. Добавляем туда крахмал, все размешать и добавить в кастрюлю. Варить еще 20 минут. 

вкусный томатный соус на зиму рецепт
Соус в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разливаем кетчуп по стерилизованным банкам и закрываем. 

рецепт вкусного томатного соуса на зиму
Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджик. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете ее использовать при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.

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