Томатный соус на зиму по рецепту мамы — пошаговое приготовление

Томатный соус на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Попробуйте приготовить такой домашний и очень вкусный кетчуп. Он отлично подойдет к любому блюду, прекрасная заготовка на зиму, никого не оставит равнодушным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры 4 кг;

лук 500 г;

чеснок 2 головки;

соль 2 ст.л;

сахар 300 г;

уксус 9% 150 мл;

перец черный 2 г;

перец чили 1 г;

корица 2 г;

гвоздика 6 шт;

крахмал 3 ст.л. без горки.

Способ приготовления

Помидоры необходимо помыть и разрезать на 3-4 части.

Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пропустить через соковыжималку или мясорубку.

Приготовление томатаного сока. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Томатный сок ставим на плиту и доводим до кипения, через 5 минут нужно взять пол стакана сока и отставить в сторону. Затем добавляем тертый лук. Варим на среднем огне 1 час. Затем добавить сахар, черный молотый перец, корицу, гвоздику, перец чили и соль. Также добавляем 9% уксус и варим еще 10 минут. Затем добавить измельченный чеснок.

Томатный соус и специи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем берем пол стакана сока, который мы отставили в самом начале. Добавляем туда крахмал, все размешать и добавить в кастрюлю. Варить еще 20 минут.

Соус в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разливаем кетчуп по стерилизованным банкам и закрываем.

Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджик. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете ее использовать при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.