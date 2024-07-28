Томатний соус на зиму за рецептом мами — покрокове приготування

Томатний соус на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Спробуйте приготувати такий домашній та дуже смачний кетчуп. Він чудово підійде до будь-якої страви, чудова заготовка на зиму, нікого не залишить байдужим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

помідори 4 кг;

цибуля 500 г;

часник 2 головки;

сіль 2 ст.л.;

цукор 300 г;

оцет 9% 150 мл;

перець чорний 2 г;

перець чилі 1 г;

кориця 2 г;

гвоздика 6 шт.;

крохмаль 3 ст.л. без гірки.

Спосіб приготування

Помідори необхідно помити та розрізати на 3-4 частини.

Помідори нарізані. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пропустити через соковитискач або м'ясорубку.

Виготовлення томатного соку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Томатний сік ставимо на плиту і доводимо до кипіння, через 5 хвилин потрібно взяти пів склянки соку і відставити убік. Потім додаємо терту цибулю. Варимо на середньому вогні 1 годину. Потім додати цукор, чорний мелений перець, корицю, гвоздику, перець чилі та сіль. Також додаємо 9% оцет і варимо ще 10 хвилин. Потім додати подрібнений часник.

Томатний соус та спеції. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім беремо пів склянки соку, яку ми відставили на самому початку. Додаємо туди крохмаль, все розмішати та додати в каструлю. Варити ще 20 хвилин.

Соус у банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розливаємо кетчуп стерилізованими банками і закриваємо.

Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.